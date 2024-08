Cât de bine arată Carmen Brumă în costum de baie! Și-a expus trupul de fotomodel la plajă și abdomenul tonifiat FOTO

Carmen Brumă se mândrește cu o siluetă de vis, la cei 47 de ani. Vedeta postează frecvent fotografii cu ea în ținute mulate sau la plajă și le inspiră și pe alte femei să ajungă la cea mai bună versiune a lor. Cum arată iubita lui Mircea Badea la plajă, în 2024.

Imaginile cu care Carmen Brumă și-a înnebunit fanii

În ultimii ani, Carmen Brumă și-a transformat stilul de viață și pasiunea pentru fitness în business și le ajută pe femei să slăbească și să ajungă la forma fizică dorită. Cel mai bun exemplu pentru urmăritoarele ei este însăși vedeta, care a pierdut un număr semnificativ de kilograme în adolescență și nu le-a mai pus la loc.

Carmen Brumă reușește să se mențină de ani buni la aceleași măsuri și același număr de kilograme, iar recent a publicat câteva fotografii cu ea în costum de baie, făcute vara aceasta. Cei care o urmăresc pe Instagram nu au rămas indiferenți și au copleșit-o cu aprecieri și comentarii.

”Cât de frumoasă”, ”Ești un exemplu și o motivație continuă”, ”Sirenă la mal, fermecătoare”, ”Superb”, ”Ești perfectă” – au fost câteva dintre comentariile primite la postare.

Cum face să nu se îngrașe în vacanță

Majoritatea oamenilor se întorc cu câteva kilograme în plus din vacanță, mai ales dacă merg la un restaurant de tip all inclusive. Carmen Brumă iubește vacanțele și preparatele delicioase, dar are câteva ponturi care o ajută să nu ia în greutate atunci când merge în concediu. Vedeta le-a împărtășit și cu fanii ei de pe rețelele de socializare, astfel că pot fi aplicate de oricine.

”Fac ZILNIC un antrenament de maximum 30 minute din programele mele de pe carmen-brumă.ro.

Păstrez un repaus alimentar între mese de minimum 4 ore și beau 40 ml apă/kg/corp

Mănânc desert la finalul unei mese care a conținut niște carne slabă cu salată de legume proaspete și nu mănânc zilnic desert (în vacanță de 3-4 ori maximum/săptămână)

Nu beau alcool și niciun fel de altă bautură în afară de cafea simplă (sau cu colagen), capuccino (fără zahăr) și apă”, a scris Carmen Brumă, într-o postare pe rețelele de socializare.

Pe contul ei de Facebook, Carmen Brumă împărtășește și rețete sănătoase, sățioase și ușor de făcut. Printre preparatele pe care le postează se numără atât mese principale, cât și deserturi cu puține calorii, perfecte pentru cei care sunt atenți la siluetă. Recent, a publicat o rețetă de înghețată cu cafea, cu care i-a cucerit pe cei care o urmăresc.