Cât costă pantofii sport primiţi cadou de Piedone de la Șumudică. Candidatul la Primăria Capitalei a apărut cu ei în public. Foto

Cristian Popescu Piedone a postat pe rețelele de socializare o poză cu Marius Șumudică și cadoul pe care l-a primit de la antrenorul de fotbal. Cât de scump este cadoul primit de Piedone?

Primarul Sectorului 5 a postat în urmă cu câteva zile pe pagina sa de Facebook o poză cu el și noul său cadou, pe care l-a primit de la fostul fotbalist și antrenor Marius Șumudică.

Cristian Piedone a primit o pereche de pantofi Prada Cloudbust Thunder de culoare roșie, care ar costa undeva la 890 de euro. Aceștia sunt unici, nu doar datorită brandului de renume și foarte scump, dar sunt și rari.

Perechea de pantofi fură ochii privitorilor, atât datorită culorii, cât și designului. Au o talpă supradimensionată, iar la prețul de circa 4.500 de lei, cu siguranță reprezintă un cadou pe măsură.

Postarea primarului a adunat în câteva minute sute de comentarii și aprecieri. Desigur, unele de laudă și încurajatoare, iar altele mai puțin.

Piedone și-a depus în cursul zilei de vineri candidatura la Primăria Capitalei și este încrezător că va câștiga alegerile cu 42% ca reprezentant al PUSL, a spus acesta, dar nu exclude o colaborare cu PSD.

„Odată ce eu am depus candidatura pe Partidul Puterii Umaniste Social Liberale, am înțeles că liberalii nu, dar PSD-ul mai poate să se gândească să mă susțină dacă vor o victorie, nu pentru localele, care am zis, politicul să ia mâna de pe administrația locală, să ne lase pe noi administratorii de fond, gospodarii cum îi numim noi pe acești primari indiferent de coloratură politică, și dacă vor o victorie în toamnă, PSD-ul ar fi înțelept să vină să mă susțină.

Apogeul meu și al carierei mele se oprește ca primar general. După care vom vedea, cu aportul voturilor mele cine va fi viitorul președinte”, a declarat Piedone.