Cât costă o pereche de adidași din linia de încălţăminte a lui Donald Trump. Preţul nu e atât de mare pe cât ai crede

în plină campanie electorală, și așteptând decizia magistraților, Donald Trump surprinde din nou. Recent, fostul președinte american a lansat o line de încălțăminte. Am aflat și cât costă o pereche de adidași din linia de încălţăminte a lui Donald Trump, ia preţul nu e atât de mare pe cât ai crede.

Donald Trump și-a lansat propria linie de adidași

Când toată lumea aștepta deciziile moagistraților americani, fostul președinte Donald Trump tocmai a surprins din nou, lansându-și sâmbătă propria linie de adidași.

„Am vrut să fac acest lucru de mult timp. Am niște oameni incredibili care lucrează cu mine la anumite lucruri și au venit cu asta… și cred că va fi un mare succes”, a declarat Trump la lansarea unei linii de adidași la Sneaker Con din Philadelphia.

Vezi și: Putin nu-l mai are la inimă pe fostul președinte american?! Liderul de la Kremlin a uimit, ce a spus despre Biden

În scurtele sale remarci la lansarea adidașilor, Trump a indicat că linia ar putea fi un efort de a ajunge la susținătorii mai tineri, spunând: „Vom schimba rapid această țară. O vom schimba rapid. Și ne vom aminti de tineri și ne vom aminti de Sneaker Con”.

El a fost întâmpinat de o mulțime în mare parte entuziastă, deși unele huiduieli ocazionale au pătruns printre urale.

Aceasta nu este prima afacere aducătoare de bani pe care Trump a anunțat-o de la lansarea celei de-a treia campanii pentru Casa Albă în 2022. Anul trecut, Trump a declarat că a câștigat între 100.000 și 1 milion de dolari pentru o serie de cărți de vizită digitale care îl înfățișează, prin editare foto, într-o serie de imagini asemănătoare desenelor animate, printre care un astronaut, un cowboy și un supererou.

Cât costă o pereche de adidași din linia de încălţăminte

În timp ce se apropie de nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale, fostul președinte Donald Trump a făcut o oprire extrem de neobișnuită sâmbătă, vânzând noii adidași marca Trump la „Sneaker Con”, o întâlnire care se prezintă drept „Cel mai mare spectacol cu adidași de pe Pământ”.

Vezi și: Sora fostului președinte a murit, care a fost cauza decesului

Trump a fost întâmpinat cu huiduieli zgomotoase, dar și cu urale la Centrul de Convenții din Philadelphia, în timp ce a prezentat ceea ce el a numit prima încălțăminte oficială Trump. Pantofii, pantofi de culoare aurie cu un detaliu al steagului american pe spate, sunt vânduți sub denumirea „Never Surrender High-Tops” la prețul de 399 de dolari pe un nou site care vinde, de asemenea, colonia și parfumul „Victory47” marca Trump la prețul de 99 de dolari sticla.

El ar fi al 47-lea președinte dacă ar fi ales din nou. Un purtător de cuvânt al lui Trump nu a răspuns la întrebări despre eveniment, inclusiv dacă Trump a fost plătit pentru a participa.

Lansarea nu are nicio legătură cu campania lui Trump

Site-ul spune că nu are nicio legătură cu campania lui Trump, deși oficialii campaniei au promovat apariția în postări online. Vineri, un judecător din New York i-a ordonat lui Trump să plătească o sumă uriașă de 355 de milioane de dolari sub formă de penalități, constatând că fostul președinte a mințit ani de zile în legătură cu averea sa, plănuind să păcălească bănci, asigurători și alte persoane prin umflarea averii sale în declarațiile financiare.

Această penalitate a venit după ce fostul președinte american a fost obligat să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru că i-a afectat reputația după ce aceasta l-a acuzat de agresiune sexuală. Cu plata dobânzilor, datoriile legale ale lui Trump ar putea depăși acum o jumătate de miliard de dolari, o sumă pe care nu este clar dacă își poate permite să o plătească.

Vezi și: Gafă de milioane. Pe cine a confundat americanul cu preşedintele Turciei, momentul a devenit viral

Apariția lui a fost întâmpinată cu huiduieli în contradictoriu din partea detractorilor săi și cu scandări din partea susținătorilor care au sosit la evenimentul dedicat adidașilor îmbrăcați în echipamentul cu numele fostului președinte. Noul site de adidași spune că este administrat de CIC Ventures LLC, o companie pe care Trump a declarat că o deține în declarația sa financiară din 2023.

O companie cu un nume similar, CIC Digital LLC, deține NFT-urile sale digitale de cărți de schimb, sau jetoane nefungibile. Site-ul afirmă că noua întreprindere „nu este politică și nu are nicio legătură cu nicio campanie politică”. Site-ul descrie pantofii ca fiind o ediție limitată, numerotată, „un adevărat obiect de colecție îndrăzneț, auriu și dur, la fel ca președintele Trump”.