Cât costă o noapte de cazare în hotelul Mihaelei Borcea. Anunțul făcut acum pentru turiști

Mihaela Borcea, în vârstă de 50 de ani, fosta soție a omului de afaceri Cristi Borcea a revenit la afacerea de oe Litoral, unde se poate prinde și un loc de muncă, celebra patroană având nevoie inclusiv de cameriste.

Cât costă o noapte de cazare în hotelul Mihaelei Borcea

Mihaela Borcea este managerului hotelului de trei stele ”Pam Beach resort&Spa”, din Olimp, cu 13 etaje și 210 camere.

Pentru acest weekend, prețul pentru o cameră dublă variază între 175 și 200 de lei:

”Ne aşteptăm primii turişti de vineri, 12 iunie. Micul dejun se plăteşte separat, la restaurant, nu este inclus în preţul camerei, se poate plăti şi cu tichete de masă. Spa-ul nu este deschis. Turiştii vor purta măşti la intrare, li se va lua temperatura, rezervările se fac telefonic”, s-a comunicat de la recepţia hotelului, pentru Click.ro.

Și Ovidiu Komornyik s-a mutat la mare de la 1 iunie, unde şi-a deschis pensiunea cu 18 camere şi 3 apartamente. Acesta a investit peste un milion de euro. Pensiunea funcţionează după toate regulile impuse de pandemia de coronavirus şi susține că afacerea i s-a ”dezmorţit” deja. De asemene, ca el mai sunt şi alte vedete care au hoteluri şi pensiuni pe Litoral şi îşi aşteaptă deja turiştii.

Cât costă cazarea la pensiunea lui Ovidiu Komornyk

Casa ”Ok by Ovo”, din Vama Veche, a fost inaugurată în anul 2015. Încă de atunci artistul îşi petrece verile la malul mării. Pensiunea lui este chiar pe plajă, astfel că turiştii se înghesuie să-şi facă rezervare.

Unde mai pui că pe Booking, toate camerele sunt ocupate în această perioadă, iar o cameră costă 500 lei. De altfel, Ovidiu aşteaptă ultimele ridicări de restricţii pe care le vor da autorităţile, speranând că îşi va putea deschide şi piscina, şi restaurantul.

”În general este plin. Toată lumea vrea să vină la mare. Noi am deschis de la 1 iunie şi respectăm regulile impuse de autorităţi. Am investit mult în măşti, dezinfectant şi tot ce trebuie pentru a putea respecta normele. E o muncă asiduă pentru fiecare lucru în parte. Dezinfectăm în fiecare cameră, curăţăm fiecare masă, husă şi tot ce trebuie, după fiecare client. În camere avem pahare de unică folosinţă. Luăm temperatura oricui ne intră în curte, dacă aşa trebuie, iar oamenii trebuie să-şi lase datele. Dar ei au fost înţelegători… Aşteptăm să vedem ce se anunţă la 15 iunie. Să sperăm că putem deschide şi piscina, şi restaurantul. Până acum am deschis doar terasa. Am patru mese jos şi patru la etaj, la distanţa regulamentară. O cameră costă 500 de lei, iar din iulie 550 lei pentru o cameră dublă cu mic dejun”, a declarat Ovidiu Komornyk pentru Click. Menținăm că hotelul se află la circa 100 m de graniţa cu Bulgaria, iar camerele au toate vedere la mare.