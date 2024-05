Cât costă intrarea la celebrul parc acvatic Land of Legends și ce experiențe de neuitat te așteaptă. Un loc magic în inima Turciei

Land of Legends este un complex de distracție uriaș situat în Belek, Antalya, Turcia. Este cunoscut ca unul dintre cele mai mari și mai impresionante parcuri tematice din Europa și din regiunea Mării Mediterane. Complexul include o varietate de atracții, activități și facilități care atrag vizitatori de toate vârstele. Iată câteva lucruri esențiale despre Land of Legends:

Land of Legends este renumit pentru parcul său acvatic spectaculos, care oferă o gamă largă de tobogane, piscine și atracții acvatice. Include tobogane de mare viteză, tobogane cu tuburi, și tobogane pentru copii. Vizitatorii pot pluti relaxați pe un râu leneș care traversează parcul.

De asemenea, parcul are piscine care simulează valurile oceanului. Există și o zonă special dedicată celor mici, cu tobogane și piscine adaptate.

Pe lângă parcul acvatic, Land of Legends include și un parc tematic cu diverse atracții și roller coastere. Parcul dispune de mai multe roller coastere care oferă senzații tari. Carusele și alte atracții adaptate pentru cei mici.

Complexul găzduiește și un delfinariu și un acvariu impresionant. Vizitatorii pot asista la spectacole fascinante cu delfini și chiar pot înota alături de ei. Acest serviciu se plătește separat. Acvariul găzduiește o varietate de specii marine, inclusiv rechini și pești exotici.

Land of Legends include și un bulevard de shopping luxos. Vizitatorii pot face cumpărături de la numeroase branduri internaționale de lux. De asemenea, complexul dispune de o varietate de opțiuni culinare, de la restaurante gourmet la fast-food.

Complexul oferă opțiuni de cazare de lux, inclusiv hoteluri tematice. The Kingdom Hotel este un hotel de lux cu camere tematice, adaptate atât pentru familii cât și pentru cupluri. Pachetele de cazare includ accesul la parc și alte facilități.

Land of Legends organizează spectacole și evenimente speciale pe tot parcursul anului. Acestea includ parade, spectacole de lumini și focuri de artificii. De asemenea, la Land of Legends au loc evenimente tematic sezoniere, cum ar fi Halloween sau Crăciun.

Complexul oferă și o gamă de activități de aventură. Zonă de cățărări: Trasee de cățărare pentru diferite niveluri de dificultate. Plimbări cu barca în jurul complexului.

Land of Legends se remarcă și prin serviciile de lux oferite.

Spa și Wellness: Centre spa și wellness de top.

Servicii VIP: Pachete VIP care includ acces exclusiv la anumite facilități și zone.

Complexul este ușor accesibil din Antalya și alte părți ale regiunii.

Transport gratuit: Unele pachete includ transport gratuit de la hotelurile partenere. Facilitate de parcare pentru cei care vin cu mașina personală.

Land of Legends pune un accent deosebit pe siguranța vizitatorilor.

Salvatori și personal de securitate: Disponibili pe toată durata programului de funcționare.

Servicii medicale: Puncte de prim ajutor și personal medical calificat.

Land of Legends este destinat să ofere o experiență de neuitat pentru întreaga familie, combinând distracția acvatică și aventurile tematice cu servicii de lux și facilități de top.

Parcul acvatic Land of Legends este deschis zilnic, dar orele de funcționare pot varia în funcție de sezon și evenimente speciale. De obicei, programul standard este:

Parcul este deschis însă și după această oră în zona de shopping și restaurante, care se închid în jurul orei 24.00.

Prețurile pentru intrarea la Parcul Acvatic Land of Legends din Antalya, Turcia, pot varia în funcție de sezon, vârsta vizitatorilor și tipul de bilet achiziționat (de exemplu, bilete de o zi, bilete multiple sau pachete speciale).

În general, pentru a avea o idee aproximativă despre costurile biletelor, iată câteva informații orientative (prețurile sunt aproximative și pot varia):

Adulți (de obicei persoanele cu vârsta de peste 12 ani):

Copii (de obicei între 4 și 12 ani):

Copii sub 4 ani:

Pachete de familie sau bilete multiple zile:

Acestea pot oferi reduceri semnificative și pot varia în funcție de sezon și de ofertele disponibile la momentul achiziției.

Servicii suplimentare:

Există opțiuni pentru servicii suplimentare, cum ar fi închirierea de cabine private, acces la anumite zone VIP, servicii de masaj sau pachete de mese incluse, care pot crește costul total al vizitei.

Pentru a obține cele mai precise și actualizate informații despre prețurile biletelor și pentru a beneficia de eventuale reduceri sau oferte speciale, este recomandat să vizitați site-ul oficial al Parcului Acvatic Land of Legends sau să contactați direct parcul. De asemenea, agențiile de turism pot oferi pachete turistice care includ biletele de intrare la parc, uneori la prețuri avantajoase.

Cei care au vizitat deja parcul acvatic Land of Legends spun că locul este unul fabulos. Atmosfera este una de poveste, însă multe persoane sunt de părere că prețurile sunt cam piperate. Iată câteva recenzii:

„La intrare ți se dau niste bratări pe care le încarci cu o sumă de bani pentru a putea plăti în interior. Restul de bani neconsumați ți se restituie. Înăuntru găsești tot ce îți dorești. Chef de distracție să fie. Mi-a plăcut maxim show-ul cu delfini și mai aveau amenajat o zona de poveste Masha și ursul. Chiar intri in zona de poveste. Have fun! O zi merita experiență!”

„E un parc super fain, cu foarte multe activități. Pe youtube le găsiți pe toate. Mie acest parc acvatic îmi pare că e adresat copiilor ceva mai mari, să zic de la 8-10 ani în sus, dar în principiu toată lumea își găsește locul și distracția. Cei cazați la hotelurile Rixos au acces și transport gratuit aici, așadar in plin sezon poate fi destul de aglomerat, iar cu copii mici, să-i monitorizezi poate fi destul de obositor, mai ales la 35-40 de grade.

O mică problemă când e aglomerat poate fi și găsirea unui șezlong dacă nu ajungi de dimineață. Pe lângă atracțiile obișnuite parcul mai oferă și un spectacol zilnic cu animale acvatice ca delfini, o balenă albă, morse, etc . ceea ce e super, super fain. Pe langă asta, după show se poate înota cu delfinii, ceea ce e super fain”

„Mâncarea e în general fast-food. Prețurile sunt în general ok, unele produse, băuturi mai ieftine, altele mai scumpe, fiecare se orientează. Eu sunt de părere că o vizită la The Land Of Legends e obligatorie, mai ales dacă sunt copii mai mărișori ce se pot descurca și singuri prin castelele de apă sau topogane”

„Daca te duci in full sezon, nu se merita. Sunt cozi enorme peste tot, poti sta si 1h la un tobogan. Turcii au speculat asta si au dat un fel de bratari VIP pe care mai dai suplimentar vreo 25 euro, pe langa intrarea in parc si cu acele bratari mergi pe alte culoare si te bagi in fata. Foarte aglomerat parcul, daca esti cu copii mici, garantat nu se merita”

„Copiii prea mici si nu se vor bucura de absolut nimic. De preferat, copiii sa aiba minim 8 ani pentry a se putea da pe tobogane si ce mai ofera parcul. La 6 ani daca nu are minim 1.30 m (pentru a folosi vreo 3 tobogane, pentru ca restul impun o varsta mai mare) va sta doar cu dvs la piscine.”

„Recomand pentru copii peste 10 ani. Copiii vor suferi când vor vedea atâtea tobogane și nu vor avea acces la ele. Angajații sunt foarte stricți și în privința înălțimii. Chiar dacă toboganul este relativ ușor, dacă nu ai peste înălțimea afișată pe panou, nu te lasă nici cu o mie de rugăminți”

„Dacă doriți sa mergeți seara la spectacol intrarea e liberă după ora 19 ,in rest parcul acvatic se plătește!”

„Orarul este 10-19. De doua ori pe zi este spectacolul cu delfini si tot de doua ori este spectacolul cu Masha si Ursul”, sunt doar câteva dintre recenziile lăsate de românii care au vizitat celebrul parc acvatic.