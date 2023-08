Cât a plătit un român pe o felie de lămâie pe litoralul românesc. Când i-a venit nota nu i-a venit să creadă

Foarte mulți români își petrec vacanța pe litoral. Chiar dacă prețurile sunt tot mai ridicate, acest lucru nu-i împiedică pe români să renunțe la tradiție. Însă, foarte mulți dintre ei ajung să aibă un șoc în momentul în care văd prețul anumitor produse.

Un bărbat care a ales să petreacă câteva zile pe litoral, a rămas șocat. Acesta a relatat în mediul online experiența neplăcută trăită la un restaurant de pe malul mării. Turistul a rămas șocat în momentul în care a fost taxat pentru o felie de lămâie.

Potrivit bărbatului, acesta tocmai ce se întorsese din vacanța sa din Bulgaria și a decis să petreacă și o zi la Costinești. Într-un clip postat pe Tik-Tok, bărbatul arată urmăritorilor săi nota de plată de la un restaurant. Pentru o lămâie, acesta a fost nevoit să plătească 1,5 lei.

Te-ar putea interesa și: Cât a plătit un bărbat pe o masă de prânz în Costinești. L-au taxat și pentru felia de lămâie

Însă, nu numai faptul că a fost taxat pentru o lămâie l-a șocat pe bărbat ci și prețul altor preparate.

„Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce pleacă lumea în alte țări în sezonul estival. Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești.

Venind din Bulgaria, am zis să mă opresc un pic și pe la noi, pe litoralul românesc, să văd despre ce e vorba. Am ajuns la un restaurant și am zis să mâncăm și să bem ceva, o apău, un suc, un mic.

Uitați și voi prețuri. O apă plată 12, 5 lei, hai să zic că era la 0,7 L. Cartofi prăjiți, 16 lei, porția mică. Dar uitați aici ce n-am putut să înțeleg, felie lămâie, 3×1,5. Un leu cincizeci, o jumătate de felie de lămâie.

Mici, 8 lei bucata, enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Ei aici spun mici mari. O salată asortată de vară 15 lei. Un șnițel de pui 28 de lei. Un sos de usturoi, 8 lei Total 257 de lei, adică e exorbitant. De aia pleacă lumea, să ceri tu 1 leu cincizeci pe jumătate de felie de lămâie? Rușine, România”.