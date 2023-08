A început festivalul Summer Well și au apărut primele nemulțumiri ale participanților. Este incredibil cât a plătit un român pe o bere şi o porţie de cartofi prăjiţi la Summer Well 2023. Preţurile sunt uriaşe.

Cât a costat o bere şi o porţie de cartofi prăjiţi la Summer Well 2023. Preţurile sunt foarte mari

A început festivalul Summer Well cu recitaluri ale unor trupe și artiști cum sunt Tom Grennan, Florence and the Machine sau CTC.

La astfel de evenimete distracția merge mână în mână cu măncărurile și băuturile bune. Participanții au avut nevoie de câte o gustare pentru a-și putea reface energia pentru o nouă rundă de dans, iar pentru și mai multă voie bună au cumpărat și câte o băutură.

Cât costă o porție de cartofi și o bere

Astfel, un tânăr a plătit pentru o porție de cartofi și o bere nu mai puțin de 47 de lei. Cartofii au costat 25 de lei, iar berea 22 de lei.

Pe de altă parte, cea mai așteptată trupă a serii a fost ”Florence and The Machine”, care a surprins publicul spectator cu un gest incredibl, astfel că unii dintre participanți au izbucnit în plâns.

„Îmi place foarte mult, sunt mare fană. E a doua oară când îi văd și mă bucur foarte mult că am venit. Mă simt minunat. Îmi dă o stare de bine foarte puternică. Îmi umple sufletul de bucurie în acest moment”, a spus o tânără participantă.

Petrecăreții, încântați de CTC

De asemenea, la câteva sute de metri distanță au răsunat ritmurile de hip-hop ale formației românești CTC.

”CTC sunt foarte tari. Îi urmăresc de când eram mic. Am crescut cu CTC! Îmi place maxim atmosfera. Este al șaselea an la rând și mereu revin cu drag”, a declarat o altă tânără, potrivit stirileprotv.ro.

Summer Well ține până duminică seară, iar pe scenă vor mai urca trupe și artiști precum The Aces, Yungblud sau Paulina.

Mâncare și băuturi scumpe și la Untold

Pe de altă parte, foarte scump a fost și festivalul Untold de la Cluj, terminat în urmă cu câtev zile, în ceea ce privește mâncarea și băuturile.

Spre exemplu, o tânără a cheltuit în 4 zile de festival nu mai puțin de 750 de lei cu mâncarea și băuturile, în cotextul în care nu a mâncat cine știe ce.

Un sandwich la Untold a costat 60 de lei, un hotdog a costat 27 de lei, în timp ce o porție de aripioare picante a costat 35 de lei. De asemenea, apa mică s-a vândut cu 12 lei, 18 lei berea și 33 de lei un cocktail.