Cât a ajuns să valoreze bancnota de 1.000 de lei cu Mihai Eminescu, în 2021. Suma e rușinos de mică

Mai ai bancnote de 1.000 de lei cu Mihai Eminescu prin casă, pe care le păstrezi ca amintire? În 2021, celebra hârtie de 1000 de lei a ajuns să valoreze o sumă rușinos de mică. Nimănui nu-i vine să creadă!

În anii ’90, una dintre cele mai folosite bancnote în România a fost cea de 1.000 de lei, având chipul unui celebru poet român. Pe avers, hârtia de una mie lei îl are pe Mihai Eminescu, alături de o floare, iar pe revers sunt desenate ruinele cetății Histria, alături de alte flori. Dimensiunile acestei bancnote cu Mihai Eminescu sunt de 140 x 61 mm. A fost a doua bancnotă intrată pe piaţă după ’89, după cea de 500 de lei.

Din curiozitate, te-ai întrebat cât valorează în prezent? Pe site-urile de anunţuri, bancnota de 1000 de lei cu chipul lui Mihai Eminescu valorează de la 50 lei bucata în sus, însă poate ajunge până la 120 de lei, pe OLX. Pentru nostalgicii care vor să aibă o astfel de bancnotă, sumele nu sunt foarte mari, așa că ai toate șansele să intri în posesia ei cu chipul celebrului poet român.

Iată ce se anunța în urmă cu un deceniu despre preschimbarea acestei bancnote de 1000 de lei:

„Luni, 15 martie este ultima zi in care bancnotele cu valoare nominala de 1.000 si 5.000 de lei, emisiunile 1991-1993, vor putea fi primite de orice comerciant de la populatie. In perioada 16-31 martie 1999 se vor face plati sau se vor preschimba aceste bancnote doar de catre casieriile unitatilor bancare, urmind ca dupa aceasta data sa inceteze puterea lor circulatorie. Astfel, din aprilie, iesenii vor putea face cumparaturi utilizind bancnotele noi de 1.000 si 5.000 lei, emise de BNR in iunie anul trecut, dar si pe cele de 500, 10.000, 50.000 si 100.000 lei.

In schimb, tot luni, 15 martie, BNR pune in circulatie noua moneda metalica de 500 lei. Bancnota de 500 lei, emisiunea 1992 va ramine insa in circulatie, utilizindu-se in paralel cu noua moneda metalica cu aceeasi valoare nominala. Moneda de 500 lei va fi pusa luni in circulatie prin bancile comerciale, de la acestea putind ajunge la agentii economici si apoi la orice iesean”, a declarat Oltita Ionescu, director al sucursalei BNR Iasi.

Noua moneda de 500 lei este din aluminiu si magneziu, avind culoare argintie. Diametrul monedei este de 25 mm, cu patru mm mai mica decit moneda de 100 de lei emisa de BNR in 1991. Moneda de 500 lei va fi mai groasa, avind 3,10 mm, dar mult mai usoara, cintarind 3,75 g, fata de 8,7 g cit are cea de 100 lei.”