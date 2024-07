Cât a ajuns să coste un borcan de dulceață de cireșe în magazinele Kaufland. Românii au avut un șoc la raft

Prețurile se mențin în continuare mari, iar salariile la fel de mici. Majoritatea românilor sunt nevoiți să renunțe la anumite alimente din cauza prețurile, iar dulceața de cireșe se numără printre acestea.

Coșul de cumpărături al românilor a devenit din ce în ce mai mic, iar majoritatea cumpără doar strictul necesar. Mulți au renunțat la diferite alimente din cauza prețurile exagerate.

Putem lua ca și exemplu borcanul de dulceață de cireșe de la Kaufland. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a publicat pe rețelele de socializare o poză cu acest produs, de la raft, care se vinde cu prețul de 46 de lei și 45 de bani, borcanul având 230 de grame.

Asta ar însemna un preț de 202 lei pentru un kilogram de dulceață de cireșe negre. Dulceața este vândută de firma Topoloveni, produs în România, Muntenia, iar conform etichetei, nu are zahăr sau alți aditivi.

Întrebat în cadrul unei emisiuni la Digi 24 de ce alimentele în România sunt mai scumpe față de cele din alte țări europene, ministrul nu a putut oferi un răspuns exact.

„E o enigmă pe care cu greu o putem explica, de ce prețurile au ajuns să fie în România destul de ridicate la produsele alimentare și la cele care provin din gospodăriile individuale ale țăranilor și cred că a fost o perioadă în care atunci când am avut o creștere a prețului la produsele lactate, de a fost nevoie de intervenția Guvernului, au rămas prețurile oarecum plafonate la acele niveluri și foarte greu se duc în jos. Aici depinde. Dacă populația cumpără din piețele agroalimentare mai mult, prețul se va menține în continuare ridicat”, a mai spus el.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, recunoaște că prețurile alimentelor din România sunt „destul de mari”. Pentru el, de exemplu, coșul de cumpărături a fost de 500 de lei, pentru o săptămână.

„Am fost în piață, merg des. Prețurile sunt destul de mari. Cu toate eforturile pe care le-a făcut Guvernul României, pentru că s-a concentrat asupra coșului zilnic de trai și asupra alimentelor de bază, în piață prețurile sunt destul de mari.

Am dat exemplul unei cumpărături de 500 de lei, pe care am făcut-o și care, pe lângă faptul că am cumpărat cele necesare traiului, totuși, pe lângă produsele din carne sau lactate, o pondere destul de mare o au în continuare produsele care provin din gospodăriile individuale ale țăranilor.

Am cumpărat verdețuri, produse lactate, produse din carne, și nu am avut lucruri sofisticate, încât să fie un preț justificat pentru cei 500 de lei”, a declarat Marcel Boloș, invitat vineri seară într-o emisiune la Digi 24.