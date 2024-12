Câștigătorul marelui premiu de la Loto 6/49 este instalator și a jucat biletul norocos online. Cum a ales numerele

Un instalator din comuna Tomești, județul Iași, a devenit câștigătorul marelui premiu de la Loto 6/49, la tragerea din 8 decembrie 2024. Visarion-Virgil Cordunianu, în vârstă de 46 de ani, a câștigat suma impresionantă de 1.622.010 lei, echivalentul a peste 325.000 de euro.

A jucat biletul norocos online

Biletul câștigător a fost completat online, pe platforma oficială a Loteriei Române, bilete.loto.ro. Instalatorul a ales să joace o schemă redusă, cod 59, care a inclus 112 variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Costul total al biletului a fost de 787,50 lei.

Câștigătorul a declarat că numerele au fost alese aleatoriu, fără o strategie predefinită. „Nu mi-a venit să cred când am aflat. Pur și simplu am verificat biletul de mai multe ori, până am fost sigur că am câștigat”, a spus Visarion-Virgil Cordunianu.

A mai câștigat un autoturism

Cordunianu este un jucător pasionat de Loto, având o experiență considerabilă în completarea biletelor. De-a lungul timpului, el a mai câștigat diverse premii, inclusiv un autoturism, dar acesta este cel mai mare premiu obținut vreodată.

„Joc de ani buni, dar nu am câștigat niciodată o sumă atât de mare. Este un moment pe care nu-l voi uita niciodată”, a declarat el cu emoție.

Ce vrea să facă cu banii

Visarion-Virgil Cordunianu a afirmat că o parte din bani vor fi folosiți pentru a-și sprijini familia, dar și pentru investiții în afacerea sa de instalații. De asemenea, câștigătorul a transmis un mesaj celor care continuă să spere la un premiu: „Să nu vă pierdeți speranța! Jucați în continuare!”