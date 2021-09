Câștigătorul Asia Express s-a aflat. Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro

S-a aflat câștigătorul emisiunii Asia Express, de la Antena 1, competiție a cărei nou sezon care a început de curând pe micul ecran. Iată cine ar fi pus mâna, de fapt, pe premiul în valoare de 30.000 de euro.

Sezonul 4 al emisiunii ”Asia Express” este unul atipic, dat fiind că pandemia de coronavirus, dar și țările în care s-au desfășurat filmările au îngreunat parcursul echipelor.

”Drumul Împăraților” a început din Turcia și a continuat cu Georgia și Azerbaidjan, Israel, dar și alte destinații-surpriză.

Iar după primele episoade difuzate, fanii emisiunii și-au ales favoriții dintre: Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei & Zarug.

Potrivit Cancan.ro, dintre cele nouă perechi de vedete, bătălia finală s-a dat între Mihai & Elwira Petre și Cuza & Emy, iar cei care au ajuns primii în fața Irinei Fodor și au câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro ar fi Mihai și Elwira Petre.

Iar dezvăluirile nu se opresc aici. Potrivit aceleiași surse, prima echipă care ar fi eliminată este cea formată din Alexandra Ungureanu și mama ei. Aparent, Anca Ungureanu, în vârstă de 68 de ani, nu ar făcut față prea bine condițiilor vitrege din competiție și ar fi clacat destul de repede, fapt care le-a adus eliminarea.

De asemenea, o altă echipă care n-a făcut față stresului ar fi cea formată din Connect-R și Shift! Aparent, problemele de sănătate pe care Connect-R le are și-au spus cuvântul, influențând foarte mult parcursul acestora în competiție, fiind eliminați încă din primele episoade.

Irina Fodor a dat detalii de la filmările emisiunii Asia Express, spunând că traseul a fost unul năucitor și că a plâns foarte mult la aceste filmări, cel mai mult din toată viața sa.

”Traseul este naucitor. Felul în care vezi concurenții după 2 luni este spectaculos. Am plâns în proiectul ăsta cât nu am plâns toată viața mea.

De mila lor, de dorul pe care ni-l împărtășeam, pentru ca fiecare avea acasă pe cineva. Traseul a fost Turcia, Georgia, Iordania si Israel. Am fost în zona de conflict, dar nu am fost în situații periculoase. Nu e chiar confortabil să vezi militari cu arme pe stradă, în Georgia am avut evenimente neprevăzute, era o avalanșă de zapadă în luna iunie”, dezvăluia Irina Fodor, înainte ca emisunea să apară la TV.