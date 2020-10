”Cartea morților” a fost descoperită abia acum. Secretele macabre pe care le conține

Carte morților, care conține secrete macabre, a fost descoperită abia acum. Un manuscris, păstrat într-unul dintre cele 60 de sarcofage descoperite la începutul acestei luni în necropola Saqqara, la sud de Cairo, Egipt, corespunde unuia dintre cele mai vechi texte funerare egiptene-Cartea morţilor.

Descoperire fabuloasă în Egipt. A fost dezgropată ”Cartea Morților”. Aceasta conține vrăjii practicate de vrajitori antici

A fost descoperită Cartea Morților. Aceasta conține secrete macabre și fost descoperită la începutul lunii octombrie, la sud de capitala Egiptului, Cairo. De asemenea, manuscrisul a fost găsit în necropola Saqqara.

La începutul lunii octombrie 2020, circa 60 de sarcofage în perfectă stare au fost descoperite de către arheologi în apropiere de oraşul Memphis, unde au fost îngropate acum mai bine de 2.500 de ani.

Unde a fost descoperit manuscrisul

Într-unul dintre sarcofage a fost descoperită o mumie învelită într-un ţesut funerar ornat cu hieroglife în culori vii, informează Daily Express. De asemenea, potrivit cotidianului britanic, scrierile de pe țesutul funerar corespund textului ”Book of Two Ways”, o introducere la unul dintre cele mai importante texte funerare ale Egiptului, cunoscut și sub numele de ”Cartea morţilor”.

Această versiune veche de 4.000 de ani poate fi copia cea mai veche găsită vreodată. De asemenea, cartea oferă o privire interesantă asupra spiritului vechii civilizaţii egiptene, obsedate de viaţa de apoi. ”Cartea morţilor”, egiptul antic, însoţea pe cei decedați pentru a le proteja călătoria în lumea de dincolo. Manuscrisul conţine mai multe vrăji magice scrise de numeroşii preoţi din antichitate.

Ce mai conție Cartea morților, în afară de vrăji

În plus, lucrarea conţine şi laude aduse divinităţilor de la acea vreme, cântece, precum şi rugăciuni. Obiecte personale ale celui trecut în neființă, precum și hrană, bijuterii şi tot ceea ce iubea acesta în viaţa de pe pământ erau îngropate odată cu el. Astfel, cel decedat putea înfrunta obstacolele din călătoria pe care avea să o facă către lumea de dincolo.

Situl Saqqara, clasat în patrimoniul mondial Unesco, a scos la lumină în ultimii ani adevărate comori arheologice, precum şi animale mumificate, şerpi, păsări sau scarabei, informează le Figaro.

Egiptenii speră ca noile descoperiri să atragă din nou turiștii

Egiptul speră ca toate aceste descoperiri făcute de către arheologi şi noul său muzeu să redinamizeze turismul afectat de instabilitatea politică, precum şi de atentatele de după revoluţia din 2011 care l-a alungat de la putere pe Hosni Mubarak.

De asemenea, tursimul în Egipt este afectat grav și de pandemia de coronavirus.