Carnea de porc românesc comparată cu somonul. Prea puţini români o consumă, din păcate

Ministerul Agriculturii își dorește să impulsioneze creșterea porcilor din rasa românească mangalița. Carnea aceasta este apreciată și recomandată de majoritatea nutriționiștilor, dar nu este totuși consumată de mulți români.

Programul ministerului arată că fiecare fermier care dă gratuit purcei din rasa aceasta altui crescător de animale va primi câte 250 de lei pe bucată.

De asemenea, cel care primește purceii este obligat să îi crească până când ajung la cel puțin 130 de kilograme. Conform programului, cel puțin jumătate dintre ei trebuie să fie vânduți la abatoare, iar banii pentru cealaltă jumătate îi rămân fermierului.

Mulți români au fost reticenți cu privire la acest proiect, dar ministrul Petre Daea i-a asigurat că bugetul este suficient pentru inițiativa menționată tocmai pentru că se dorește înmulțirea rasei.

În timpul acesta, nutriționistul Mihaela Bilic a prezentat un tabel cu nivelul de acizi grași din slănina porcului de mangaliță. Aceasta a mărturisit că ,,somonul cu picioare e…porcul de mangaliță”.

Porcul Mangalița este din nou la mare căutare. Românii au renunțat la el de zeci de ani din cauza costurilor mari de întreținere. Cu toate astea, există câțiva cercetători din Turda care se luptă să păstreze această rasă în forma pură.

,,Prin conservare, noi menţinem această rasă autohtonă, care este o rasă perfecţionată pentru grăsime şi are un punct forte pentru consumul de grăsime. Are un punct forte, pentru că această rasă are un procent de colesterol mai redus decât toate rasele din lume”, a explicat Alexandru Nagy, cercetător la Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda.