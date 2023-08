Carmen Iohannis, apariţie rară pe munte. Cum s-a fotografiat Prima Doamnă, preşedintele a surprins cu ţinuta aleasă

Președintele României și partenera lui de viață, Carmen Iohannis, au ales să își petreacă weekendul la munte. Mai multe imagini făcute publice pe rețelele sociale îi arată pe cei doi la peste 2.000 de metri altitudine. Cum s-a fotografiat Prima Doamnă. Foto

Președintele Klaus Iohannis și soția lui, Carmen Iohannis, au ales să dedice weekendul ce tocmai a trecut aventurii. Dovadă sunt cele mai recente imagini făcute publice pe platformele sociale, în care cuplul prezidențial a fost surprins într-o escapadă la munte.

Doritori să scape de aglomerația și energia Bucureștiului, Klaus și Carmen Iohannis și-au planificat o mică vacanță. În zilele de weekend ce tocmai au trecut, 5-6 august, cuplul prezidențial s-a relaxat în Munții Făgăraș din județul Argeș.

Înainte ca Prima Doamnă a României să facă public acest lucru, informația a fost dezvăluită de ultramaratonistul Polgar Levente Ioan. Acesta a postat, sâmbătă, 5 august, o fotografie pe contul său de Facebook, în care apare alături de Klaus Iohannis pe Vârful Moldoveanu.

Românul a precizat, în descrierea fotografiei alături de Klaus Iohannis, că șeful statului l-a recunoscut imediat. Au schimbat câteva vorbe, președintele l-a felicitat și l-a încurajat să inveastească în pasiunea sa, dar au discutat și despre situații personale de la Aiud.

„Traseul competiției de ieri la care am participat a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe domnul președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat”, a scris sportivul pe Facebook.