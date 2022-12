Carmen Iohannis, apariţie neaşteptată la biserică, de Crăciun. Ţinuta aleasă de Prima Doamnă a României a atras toate privirile. Foto

Carmen Iohannis a atras din nou toate privirile celor din jur cu ținuta aleasă. Prima Doamnă a României a avut o apariție neașteptată la biserică, în prima zi de Crăciun. Cum a fost surprinsă alături de soțul său, președintele Klaus Iohannis, la slujba de duminică dimineața.

Șeful statului a celebrat sărbătorile de iarnă în familie. Duminică dimineața, în prima zi de Crăciun, Carmen și Klaus Iohannis au mers împreună la slujba ce s-a ținut la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare din Sibiu.

Ținându-se de mână, zâmbitori, cei doi s-au bucurat din plin de acele momente speciale. Îmbrăcat într-un costum de culoase închisă, cu un palton negru din care se puteau vedea camașa albă și cravata colorată, președintele Klaus Iohannis nu a vrut să dea nicio declarație jurnaliștilor care i-au așteptat în fața lăcașului de cult.

Prima Doamnă a făcut o alegere vestimentară surprinzătoare. Cu toate că românii s-au obișnuit să o vadă mereu în ținute colorate, de această dată, Carmen Iohannis a fost în ton cu soțul său – palton negru, iar în picioare a purtat o pereche de cizme negre. Pata de culoare a fost dată de geanta roșie.

Sâmbătă, 24 decembrie 2022, șeful statului a transmis românilor un mesaj de Crăciun, sub forma unei intervenții video ce a fost publicată în mediul online.

După ce a participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Carmen Iohannis a intrat în vizorul critic al lui Cătălin Botezatu. Celebrul designer a dezvăluit că ținutele purtate de Prima Doamnă nu sunt pe placul său, comentarii ce au dus la un schimb de replici dur între el și creatorul Andreea Tincu.

„Ce am zis? Eu o admir pe doamna Iohannis. Eu am spus că avem o familie prezidențială superbă: el este un tip statuar, îmbrăcat întotdeauna la patru ace. Și doamna Iohannis arată perfect: este slabă, este frumoasă, este tânără.

Dar atunci când totuși trebuie spus ceva, spun! Și nu am spus cu răutate. Am spus că sunt momente de astea foarte sumbre, speciale și sunt niște etichete care trebuie respectate. Mânecile trebuie să fie lungi, lungimea rochiei a respectat-o, trebuie să fie peste genunchi! Eu am spus! Să mă scuze acum ce-i care s-au supărat! Dacă s-au supărat, de aceea nu mai plouă astăzi!”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.ro.