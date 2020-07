Carmen de la Sălciua, veste de ultim moment. A luat 40.000 de euro

Carmen de la Sălciua le-a dat vestea fanilor. Artista s-a despărțit de un lucru care îi era foarte drag. Cu toate astea, a reușit să ia contravaloarea de 40.000 de euro pe el.

Cunoscuta cântăreață s-a despărțit de un lucru pentru care a muncit mult și pe care l-a îndrăgit nespus. A strâns intens ca o furnicuță, iar mai apoi și-a făcut cadou un bolid de lux în valoarea de 50.000 de euro, cu care s-a mândrit foarte tare în special în perioada de după Culiță Sterp.Acum, a venit momentul ca artista să-i spună adio mașinii roz pe care a purtat-o pe toate drumurile, la un preț mai mic, desigur.

“Are un nou stăpân acum, căruia îi doresc să o stăpânească fără incidente.” A scris Carmen de la Sălciua pe pagina sa de instagram, după ce a reușit să-și vândă mașina. Cei care o urmăresc în mediul online, au putut să o vadă cum schimbările i-au bătut la ușă din ce în ce mai mult. Solista nu se mai oprește din îmbunătățiri – adoptă un alt stil, și-a schimbat mult înfățișarea, iar acum se pare că are pretenții din ce în ce mai mari și de la lucrurile pe care le deține.

„Mie îmi sunt foarte dragi copiii. Nu s-a întâmplat să am până acum să am, că eu am mai încercat să am până acum și în relațiile anterioare. Nu s-a întâmplat. N-a dat Dumnezeu. Eu nu m-am ferit… dacă am o iubită și stau cu ea 3,4,5 luni, nu mă feresc, dacă o fi să fie, asta e. Nu te duci să faci avort niciodată. Nu sunt de acord cu așa ceva. Măcar patru copii aș vrea. Îmi plac foarte mult copiii. Eu am fost cel mai năzdrăvan, mai plecam de acasă. Am plecat două zile de acasă cu bicicleta și m-a dat dispărut. Mama încerca să ne împace, că tata era mai mult plecat la animale”

Culiță Sterp