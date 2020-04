Carmen de la Sălciua l-a înlocuit deja pe Culiță Sterp? Cum s-a dat de gol artista că are un nou iubit

Carmen de la Sălciua este din nou îndrăgostită? Chiar cunoscuta solistă s-a dat de gol! Cum s-a întâmplat acest lucru și care este statusul său amoros?

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au fost unul dintre cele mai invidiate cupluri din showbiz. Cei doi păreau perfecți unul pentru celălalte – ambii fără un trecut tumultos, pasionați de același domeniu, de același gen de muzică, dar cu cu toate astea…nu a mers. Mariajul lor s-a încheiat în scurt timp, iar bruneta și-a găsit alt bărbat care să îi aline suferința. Carmen s-a întâlnit o bună perioadă cu Cosmin Isăilă, dar nu a fost să fie nici de data asta, așa că cei doi și-au spus adio.

Fanii solistei au observat mai apoi că prezența ei este din ce în ce mai des alături de Culiță, mai cu seamă că cei doi și-au făcut apariția la un eveniment important din familia artistului – nunta surorii sale. Din păcate, după petrecere situația s-a schimbat, iar vedetele s-au despărțit din nou. De curând, cântăreața a dat de înțeles nu doar o dată că soarele a venit iar pe strada ei. Bruneta a declarat în repetate rânduri că toate melodiile compuse de ea sunt inspirate din viața reală, iar de curând a scos piesa „Un milion de zile”. Versurile piesei răspund la toate întrebările curioșilor.

„Au fost probleme, ne-am împăcat, am trecut peste. Am greşit cu ceva. Nu e adevărat ce s-a spus la TV. Un prieten bun, comun. Noi ne certam, ea vorbea cu el. El o dădea pe consolări. Aveam acces la discuţiile dintre ei. Eram prieteni, am zis că nu bag în seamă conversaţiile lor. O dădeau în altele. Nu mai era pe consolare. Inimioare, pupici. E clar! Nu i-am zis nimic ei, l-am sunat pe el. Mă gândeam că poate se opresc la un moment dat. Eu am dovezi pentru tot ce spun. El zicea că e fratele meu, că mă iubeşte, mă respectă. I-am trimis mesajele. S-a tăiat tot. A zis că e din vina ei, că ea se tot plângea că noi ne certăm. N-a terminat. L-am rugat să nu îi zică, dar i-a spus. Ea a schimbat parolele, eu le-am aflat iar. El a făcut un pic pasul înapoi, l-am apreciat că a dat de înţeles că vrea să termine. Am şi mesajele pe care şi le dădeau după noaptea petrecută împreună”

