Care este diferența dintre dovlecel și zucchini. Greșeala pe care o fac mulți români

Chiar și cele mai iscusite gospodine mai ratează uneori! Greșeala pe care o fac mulți români are legătură cu două legume cât se poate de banale. Iată cum poți învăța care este diferența dintre dovlecel și zucchini.

Cum învățăm să facem diferența dintre dovlecel și zucchini. Mulți români fac greșeala asta

Tarabele din piață sunt pline de fructe și legume de sezon. Majoritatea vânzătorilor primesc aceeși întrebare de la gospodinele venite cu lista de cumpărături: care este diferența dintre dovlecel și zucchini? La prima vedere, este evident că au culori diferite, iar unul este mai scump decât celălalt. Cu toate că cele două legume fac parte din aceeași familie, diferențele apar la consistență și la gust.

În primul rând, trebuie spus că, din punct de vedere botanic, dovlecelul nu este legumă, ci fruct! De ce? Pentru că acesta reprezintă partea plantei ce înflorește, deci fructul, și care conține semințele prin care se răspândește. Dintre cele peste o sută de soiuri existente, ce diferă prin culoare și formă, în România, cei mai populari sunt dovleceii albinoși, plantați la noi în țară, și cei verde închis, aduși din Italia, cu tot cu numele de „zucchini”.

Care sunt diferențele dintre dovlecelul românesc și zucchini-ul italieniesc

În timp ce zucchini crește sub formă de tufă, lăstarii de dovlecel se întind pe suprafața pământului. Frunzele și coaja de zucchini sunt de culoare verde intens. Pulpa zucchini-ul este mai moale și mai delicată, ceea ce îl face ideal adăugat crud în salate. Înainte de a fi consumat, dovlecelul necesită preparare termică. Atât dovlecelul cât și zucchini-ul sunt bogate în vitamine și sărace în zahăr. Dovlecelul conține acid folic, vitamina C, potasiu și caroten. Mai mult, este și un produs hipocaloric, având doar 27 de calorii. Zucchini este la fel de bogat în nutrienți, având în plus – mai bine zis, în minus – doar 16 calorii. Un zucchini este mai bogat în caroten decât morcovul.

În ce preparate sunt recomandate. Florile de zucchini, o delicatesă!

Singurul dezavantaj al dovleceilor este faptul că nu au gust. Acest lucru îi face ingrediente ideale în tocănițe, ciorbe sau alte preparate cu multe ingrediente, având capacitatea să absoarbă aroma altei legume, sos sau condiment. Pentru că este mai moale, zucchini are un timp de preparare mult mai redus: este gata în mai puțin de cinci minute, după ce este pus pe foc. Dacă este adăugat în mâncăruri cu sos, dovlecelul este gata în aproximativ zece minute.

Pentru preparatele simple, precum paneul, zucchini este alegerea ideală. Fiind un aliment recomandat în dietele pentru slăbit, este tăiat în franjuri lungi și folosit pe post de paste. Mai mult, pentru mulți bucătari profesioniști, florile de zucchini sunt considerate o delicatesă. Adesea vântute separat, acestea se servesc, de obicei, prăjite în baie de ulei.