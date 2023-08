Care este diferența de vârstă dintre Delia și Răzvan Munteanu. Puțini știu câți ani are soțul artistei

De mai bine de 10 ani, Delia Matache formează alături de Răzvan Munteanu unul dintre cele mai îndrăgite cupluri. Povestea lor de iubire a început în anul 2012, când cei doi au spus ”da” la Starea Civilă. A urmat apoi o nuntă de vis. Foarte multe persoane se întreabă care este diferența de vârstă dintre ea și Răzvan Munteanu.

Se pare că Răzvan Munteanu nu îi este doar sprijin moral ci și profesional. Omul de afaceri este și impresarul vedetei. Soțul Deliei are afaceri în mai multe domenii. Printre afacerile pe care le deține se numără și un club de karaoke, prin intermediul căruia s-au și cunoscut.

”Totul are legătură cu muzica. Ea venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta.

Aici vine şi tranziţia şi din zona de partener de viaţă către partener din activitatea profesională. Aşa am încurajat-o să îşi realizeze, ca în orice business, o organizaţie bună. Aşa am început să mă implic în această organizaţie din ce în ce mai mult”, a declarat Răzvan Munteanu despre momentul în care s-a cunoscut cu Delia.