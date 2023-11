„Care este capitala României?” Miss Moscova s-a făcut de rușine, în direct. Ce răspuns halucinant a dat

Miss Moscova s-a făcut de rușine, în direct. Ce răspuns halucinant a dat la întrebarea „Care este capitala României?”. Cea mai frumoasă femeie din capitala Rusiei nu a confundat București cu Budapesta, cum suntem obișnuiți să se întâmple. Gafa colosală a stârnit hohote de râs.

La sfârșitul lunii iunie, Angelina Brezhenskaya era declarată cea mai frumoasă femeie din capitala Rusiei, câștigând titlul Miss Moscova. Superba blondă are 25 de ani și este model și prezentator TV.

Recent, a fost invitată în platoul unei celebre emisiuni, prezentată de un comediant, Pavel Volya. În timpul interviului, moderatorul i-a pus mai multe întrebări la care a trebuit să răspundă, însă una a reușit să o pună în mare încurcătură.

La începutul discuției, Volya a întrebat-o dacă doar fetele care nu se pot lăuda cu inteligența lor participă la concursuri de frumusețe.

Prezentatorul a decis apoi să îi testeze cunoștințele de Georgrafie, așa că a provocat-o să spună care este capitala României. Văzând că blonda ezită să răspundă, acesta i-a sugerat, în glumă, că ar fi Polonia. Varianta dată de Angelina Brezhenskaya a stârnit însă un val de râs:

Momentul stânjenitor a continuat, Brezhenskaya nu era convinsă că răspunsul dat de ea nu era cel corect.

În timpul concursului de frumusețe pe care l-a câștigat, Angelina Brezhenskaya ar fi declarat că își dorește să fie un exemplu pentru generațiile tinere. Ea a studiat la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Naționale Moscova, specializându-se pe televiziune.

