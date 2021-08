Care este animalul care consumă alcool în fiecare zi. Ce se întâmplă, de fapt

Lumea animală, la fel ca și cea a noastră, a oamenilor, are parte de animale ciudate. Deși pare perfectă, natura are și ea imperfecțiunile ei. La fel ca oamenii există, în regnul animal, specii ciudate, animale care consumă alcool. Știm, pare ciudat, dar realitatea bate orice ficțiune, iar informațiile și cercetările specialiștilor confirmă aceste afirmații. Există animale care consumă alcool? La această întrebare încercăm să găsim răspuns în materialul care urmează.

Animalelor le place să se îmbete

Poveștile abundă despre animale care consuma alcool, dacă vă vine sau nu să credeți. De exemplu, în 2004, Reuters a raportat că un urs negru a leșinat după ce a băut bere.

Un alt caz, prezentat de Associated Press, a povestit despre șase elefanți indieni care se împiedicau și dezrădăcinau un stâlp de utilitate. Explicația era simplă, elefanții erau după o cură intensă de bere de casă din orez în statul de nord-est Meghalaya.

Chiar și Charles Darwin a remarcat în The Descent of Man că maimuțele au un „gust puternic” pentru „băuturi spirtoase” și bere. Cu toate acestea, există puține dovezi științifice care să demonstreze că animalelor chiar le place alcoolul natural din fermentarea fructelor.

Dimpotrivă, puținele studii făcute par să indice că nu aveau nici un interes, fie aversiune distinctă față de acesta. Dar au apărut noi cercetări, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cercetările arată că cel puțin câteva animale ciudate din sălbăticia pădurii tropicale din Malaezia sunt consumatoare de alcool. Specialiștii au ajuns la concluzia că sunt multe specii consumatoare de alcool.

Deși ar părea animale ciudate, majoritatea sunt specii banale de animale, dar sunt animale care consumă alcool.

Veverița se îmbată după ce mănâncă pere fermentate

Un alt animal, pe cât de simpatic, pe-atât de ciudat, este veverița arboricolă. Conform mai multor relatări, veverița face parte din categoria de animale care consumă alcool.

Poate părea puțin absurd, dar viața sălbatică care se îmbată de pe fermentarea fructelor nu este o întâmplare rară.

O veveriță se poate îmbăta sau se poate intoxica consumând o cantitate considerabilă de fructe fermentate. Acesta este un act involuntar, deoarece consumă doar fructe, dar când alcoolul produs de fermentarea fructului intră în organismul său, provoacă intoxicaţie.

Nu este vorba că veverițelor le place să bea alcoolul în sine, intoxicația din ingerarea fructelor fermentate în cazul veverițelor este accidentală.

Păsările din curte se îmbată cu fructe de pădure fermentate

Dacă păsările care se hrănesc cu boabe de fructe de pădure în emisfera nordică par să vopsească orașul în roșu, ar putea fi din cauză că sunt intoxicate. Alcoolul se formează în fructe de pădure pe măsură ce fermentează cu primele înghețuri, iar păsările care se înghesuie să mănânce aceste fructe se pot îmbăta mai des decât credem, spun oamenii de știință.

„Majoritatea păsărilor probabil devin cam îndârjite și foarte puțini oameni ar putea să creadă că sunt intoxicații cu alcool. Cu toate acestea, din când în când, unele păsări tocmai exagerează.”, a spus Meghan Larivee, coordonatorul laboratorului la agenția guvernamentală Environment Yukon din Canada.

Majoritatea păsărilor devin puțin zbuciumate. Dar alții nu știu când să se oprească. Unele sunt chiar „fluturași beți”, ceea ce, din păcate, poate însemna accidente fatale cu clădirile.

Toamna, păsările devin atât de intoxicate, încât ar trebui să fie admise la unitatea de asistență medicală pentru animale. Un astfel de caz s-a întâmplat în Yukon, Canada.

Liliecii, sunt animale care consumă alcool

Știm cu toții că liliecii sunt animale ciudate, dar ceea ce poate nu șțiați este că sunt animale care consumă alcool. La fel ca păsările, liliecii se îmbată din fructele fermentate.

Dar, spre deosebire de păsări, liliecii din America Centrală și de Sud sunt capabili să se descurce cu alcoolul.

Potrivit unui studiu din 2009 publicat de PLOS One în Belize, cel mai mare conținut de alcool în sânge care a fost testat la lilieci a fost de 0,3%.

Pentru a pune acest lucru în perspectivă, este ilegal să conduceți în Statele Unite cu o alcoolemie de peste 0,08%.

În studiu, liliecii au reușit să zboare cu succes prin cursuri de obstacole, folosind ecolocația. Dar, acest lucru este valabil doar pentru liliecii din America Centrală și de Sud.

Într-un studiu publicat în Journal of Experimental Biology, liliecii de fructe egipteni au avut cazuri mai mari de coliziuni decât omologii lor americani.

Maimuțele Vervet sunt animale care consumă alcool. Fură cocktailuri de la oameni

Dacă sunt sau nu animale ciudate, maimuțele, așa cum spunaa și Charles Darwin, au un „gust puternic” pentru „băuturi spirtoase” și bere. Nu e de mirare că le putem cataloga ca animale care consumă alcool.

Maimuțele Vervet din Caraibe și-au început dependența de alcool în urmă cu 300 de ani. Atunci au descoperit trestia de zahăr fermentată în culmea erei plantației.

Ei au dezvoltat o asemenea plăcere față de etanol, încât 1 din 5 maimuțe preferă să bea alcool în locul apei, potrivit unui studiu din 1993 publicat de Pharmacology Biochemistry and Behavior 46.

La fel ca oamenii, studiul a descoperit că maimuțele adolescente consumă mult mai mult alcool decât adulții. Principalul coautor Jorge Juarez spune BBC că adulții beau mai puțin în efortul de a fi mai „alerți” și „responsabili”.

Aproximativ 5% din populație este alcoolică. Unele maimuțe îndrăznesc chiar să fure băuturi de la oameni nevinovați aflați la barurile de pe plajă.

Delfinii cu dinți aspri își riscă viața să scape de peștii puffer

Delfinii sunt creaturi extrem de inteligente care într-o bună zi vor prelua lumea. Așa că nu este de mirare că au găsit o modalitate de a trece în jurul unei „articulații”. Narcoticul lor ales?

Peștele puffer, din familia Tetraodontidae, a cărui otravă este de 50 de milioane de ori mai mortală decât marijuana, și de 40.000 de ori mai periculoasă decât metanfetamina și mai fatală decât otrava de la văduva neagră.

O doză de otravă, cunoscută sub numele de tetrodotoxină, poate ucide delfini și oameni. Vă va face să vă simțiți amorțit, furnicat și ușor înainte de a provoca paralizie a întregului corp, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Concluzie

Atracția alcoolului natural nu a fost încă investigat. Antropologul Katherine Milton de la UC Berkeley a chestionat cercetătorii primatelor, care lucrează cu 22 de specii, dacă au văzut animale ajungând la fructe fermentate.

Toți au spus că nu au făcut-o. Oamenii de știință de la Universitatea Ben Gurion din Israel, care studiază liliecii, au raportat că animalele au evitat alimentele cu concentrații crescute de alcool, în ciuda nivelurilor mai ridicate de zahăr.

Poate că acest lucru se datorează faptului că, spune fiziologul animal Berry Pinshow, coautor al acestui studiu, „un liliac beat este un liliac mort”.

Despre poveștile des auzite despre elefanți care au scăpat de fructele fermentate ale copacilor de marula din Parcul Național Kruger din Africa de Sud, se spune că sunt ficțiune pură.

Fiziologul Steve Morris de la Universitatea din Bristol din Anglia calculează că, pe baza dimensiunii și metabolismului elefantului, împreună cu conținutul de alcool din marulele fermentatoare, un elefant mediu ar trebui să mănânce mai mult de 700 de fructe individuale pentru a se îmbăta.

Cu toate astea, că este, sau nu este adevărat, cert este că natura este plină de animale ciudate, dar și de animale care consumă alcool.