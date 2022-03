Care e cea mai mare greșeală a lui Vladimir Putin, de fapt. Un pro-rus a dezvăluit ce trebuia să facă de mult

În Rusia, un procent de 60% din populație susține războiul cu Ucraina, potrivit unui sondaj efectuat la o săptămână de la declanșarea sa, pe 24 februarie. Unul dintre cei care este de acord cu invazia Federației Ruse în țara vecină este și Golikov Alexey, un fotograf amator din Sankt Petersburg. El a acordat un interviu ziarului Liberatea în care a vorbit despre opinia și modul cum privește majoritatea populației ruse acest război. De asemena, el a dezvăluit și care a fost cea mai mare greșeală a lui Vladimir Putin legată de conflictul cu Ucraina.

Golikov Alexey are 52 de ani și este din Sankt Petersburg. Lucrează într-un depozit de materiale de construcții, iar în timpul liber este fotograf amator.

După începerea războiului acesta nu și-a ascuns susținerea față de invazia armatei ruse în Ucraina, postând mai multe statusuri în acest sens. Bărbatul are la poza de profil steagul Rusiei și și-a motivat alegerea prin faptul că este „patriot” și că susține „pe deplin acțiunile lui Putin și ale armatei ruse”.

Bărbatul susține că Ucarina este de vină pentru declanșarea acestui conflict, pentru că nu a respectat Acordurile de la Minsk privind republicile speratiste Donețk și Lugansk. Alexey spune că Vladimir Putin a încercat să negocieze cu ucrainenii în acest sens, însă aceștia „nu l-au ascultat”, drept urmare a inițiat invazia.

„Ucraina nu a respectat Acordurile de la Minsk, mai mult, anul acesta, Ucraina a trimis un grup de 150.000 de militari la granițele republicilor (Donețk și Luhansk, n.r.), planificând capturarea acestora. Putin a încercat să negocieze. Nu l-au ascultat. Ne-am mișcat mai repede, am atacat primii.”, a spus fotograful rus.

Golikov Alexey nu se ferește să spună că este un susținător al lui Vladimir Putin, încercând să își motiveze opțiunea.

Bărbatul este de părere că Vladimir Putin a declanșat „operațiunea specială” pentru a elibera provinciile separatiste Donețk și Lugansk și a declarat că cei mai mulți dintre ruși își doreau încă din 2014 acest lucru. Admite, totuși, că sunt și conaționali de-ai săi care se opun războiului: „aceștia sunt 20 la sută, poate chiar mai puțini.”

De asemena, Alexey este convins că civilii din Ucraina mor din cauza faptului că „armata ucraineană pune bombe în clădirile rezidențiale, împiedică evacuarea civililor” și „nu permite coridoare pentru ieșirea cetățenilor”: „Încă o dată, în ultimii ani, Ucraina a ucis aproximativ 15.000 de locuitori din Donețk și Luhansk și nu i-a păsat nimănui, iar acum au venit represaliile.”

Întrebat dacă este posibil ca la un moment dat, în cazul în care regimul de la Kremlin ar face ceva cu care el nu este de acord, să nu îl mai susțină, bărbatul a răspuns:

”Cred că este necesar să ducem lucrurile la capăt – armata Ucrainei trebuie distrusă. Timp de 8 ani am fost înșelați și nu au respectat acordurile de la Minsk. Deci m-aș opune suspendării operațiunii militare (invazia Ucrainei , n.r.). Dar mulțumim lui Dumnezeu, Putin merge până la capăt.”

Bărbatul este de părere că în ultimii ani, în Ucraina a apărut un regim de tip „fascist” pe care rușii vor să îl distrugă acum.

Golikov Alexey afirmă că marea greșeală a lui Vladimir Putin este că nu a preluat total controlul asupra republicilor separatiste încă din 2014, motiv pentru care în acești opt ani care s-au scurs ar fi murit foarte mulți oameni.

„În toți acești ani am vorbit cu oameni din Donețk și Luhansk. Republicile au fost întotdeauna pro-ruse. Ar fi fost necesar să preia complet controlul asupra lor încă din 2014. Consider că este o greșeală a lui Putin că atunci nu a făcut asta. Drept urmare, în 8 ani au murit foarte mulți oameni acolo. Oamenii ăștia au trăit timp de 8 ani sub bombardamente și au așteptat ca Rusia să vină să-i salveze.„