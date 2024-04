Care au fost ultimele cuvinte ale tinerei gravide din Bacău. Maria a murit cu zile, acuză familia: „Mi s-au uscat buzele”

Maria, gravida din Bacău care a murit în Spitalul Județean de Urgență, a avut parte de un sfârșit sfâșietor. A ajuns în stare gravă, situația s-a complicat și mai tare după ce a trecut printr-o intervenție, iar familia spune că a fost lăsată în agonie de către medici. Care au fost ultimele cuvinte ale tinerei.

Maria și Ovidiu Prutenau își doreau, cu orice preț, să devină părinți pentru prima dată. Au mai avut parte de o încercare eșuată, dar regretata femeie a pierdut și atunci sarcina. Au apelat apoi la inseminarea în vitro și sperau că lucrurile vor decurge bine, dar situația a degenerat.

Femeia a mers, inițial, la un control de rutină, unde a aflat că sarcina merge perfect și nu existau semne că ceva nu ar funcționa. După doar o zi, a început să se simtă foarte rău și să acuze stări de care nu mai avusese parte, motiv pentru care soțul ei a decis să o ducă la spital.

„Miercuri, 13 martie, am fost la ecografia normala de monitorizare, sarcina era ok. Seara râdeam cu Maria: Uite, fiica ta nu stă la poze, stă numai cu spatele. Joi seara, a doua zi, spune că are crampe mai dese decât normale.

Şi-i spune medicul să ia No-Spa, Paracetamol şi dacă nu e ok, mergeţi la spital. Dimineaţa, în jurul ore 5, vineri, s-a trezit cu frisoane, dureri de burtă”, povesteşte Ovidiu Prutean, soţul Mariei, potrivit Observatornews.ro.