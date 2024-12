Care ar fi fost cauza morții lui Helmut Duckadam. Noi detalii despre ultimele momente ale marelui sportiv

Luni, fotbalul românesc a fost zguduit de vestea dispariției lui Helmut Duckadam, legendarul portar supranumit „Eroul de la Sevilla”, la doar 65 de ani. Potrivit primelor informații, Helmut Duckadam fusese internat la Spitalul Militar din București încă de la sfârșitul săptămânii trecute la secția de Chirurgie cardiovasculară. Starea lui s-ar fi înrăutățit, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Adrian Bumbescu, despre tragicul deces al lui Helmut Duckadam

Adrian Bumbescu, fost coleg și prieten apropiat al lui Duckadam, a vorbit cu emoție despre ultimele momente ale marelui sportiv.

„Ce pot să mai spun?! (n.r. plânge) Acum o lună și jumătate am fost internați amândoi. Eu la Spitalul Militar, el la Universitar. Ne sunam zilnic și glumeam: «Ia uite, bă, de la Hanu’ lui Manuc, unde beam un șpriț, acum ne sunăm din spitale»”, a declarat Bumbescu pentru ProSport.

Fostul fundaș a mărturisit că Duckadam părea optimist în ultimele conversații.

„Zicea că e bine și că ne vedem curând la o cafea, cum spunea el. Îmi pare nespus de rău, e ceva incredibil. Se pare că ar fi făcut septicemie. Mi-a spus Marcel Pușcaș. Chiar acum vorbeam cu Pițurcă, nici el nu știa nimic”, a adăugat acesta.

Marcel Pușcaș: „Am încercat să-l sun, dar nu am mai reușit”

Marcel Pușcaș, un alt fost coleg de echipă de la Steaua, a dezvăluit că Duckadam fusese internat sâmbătă, după ce se simțise rău. Starea sa s-a deteriorat rapid, iar legendarul portar a intrat în comă. „Am aflat ieri că Helmut e în spital. Am încercat să-l sun, dar din păcate nu am mai putut să vorbesc cu el. Am discutat cu familia, care mi-a confirmat că starea lui se agravase. Helmut va rămâne pentru totdeauna o legendă a României. Sunt devastat”, a declarat Pușcaș pentru ProSport.

Ultimele momente ale eroului de la Sevilla

Helmut Duckadam a fost internat de urgență după ce sănătatea sa s-a deteriorat brusc. Deși fusese supus unei operații pe cord în urmă cu câteva luni, medicii nu au reușit să îi salveze viața. Fostul portar, care a marcat istoria fotbalului românesc prin performanța sa incredibilă din 1986, lasă în urmă o moștenire greu de egalat.