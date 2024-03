Care a fost ultimul lucru pe care Oana l-a făcut pentru Mioara Roman. Momentul a bucurat-o enorm pe fosta soţie a lui Petre Roman: „Ceva extraordinar pentru mine”

Indiferent despre cine ar fi vorba, decesul unuia dintre părinți este un moment greu pentru oricine. La fel de greu a fost și pentru Oana, după data de 23 februarie, când mama acesteia, Mioara Roman s-a stins din viață. Dar, cu doar câteva zile înainte, Oana avea să facă un ultim gest. Citește mai departe și află care a fost ultimul lucru pe care Oana l-a făcut pentru Mioara Roman.

Ziua de 23 februarie a fost și va rămâne o zi plină de durere și emoții pentru întreaga familiei a regretatei Mioara Roman. Fiica acesteia, Oana, a fost cea care s-a ocupat de toate pregătirile aferente funerariilor mamei sale, și așa cum recunoștea, nu i-a fost ușor. De altfel, așa cum spuneau și apropiații, au existat și momente de panică pentru Oana Roman după înmormântare.

A trecut aproape o lună de moartea mamei sale, iar fiica acesteia are totuși puterea de a vorbi despre ultimele momente din viiața mamei sale, astfel că s-a aflat și care a fost ultimul lucru pe care l-a făcut pentru Mioara Roman, iar momentul a bucurat-o enorm pe fosta soţie a lui Petre Roman.

După cum bine se știe, Oana a fost cea care a avut grijă de mama ei în acești ultimi ani grei de viață, perioadă în care aceasta s-a luptat cu o boală grea, degenerativă, fiind în cele din urmă internată într-un centru de îngrijire specială. Recent, Oana a decis să vorbească despre ultimele luni din viața mamei sale, iar cei care au urmărit interviul difuzat de Antena 3, au aflat și care a fost ultimul lucru pe care l-a făcut pentru Mioara Roman:

„Țin minte că ultima noastră întâlnire, practic cu o zi înainte ca eu să plec cu Isa, de ziua ei, așa cum făceam în fiecare an, și culmea, era o perioadă în care mama era foarte bine, am fost la ea și, nu știu de ce, am simțit în acea zi să-i citesc.

Și am citit un eseu scris de Petru Creția despre Omul Valah, și care era plin de umor, în care vorbea despre metehnele românilor. I-am citit mamei acest eseu, am râs cu ea, și la final am întrebat-o: Mamă, ți-a plăcut?, și ea mi-a zis: <<Splendid!>>, și practic aia a fost ultima mea întâlnire cu ea.

A fsot ultimul cuvânt pe care ea mi l-a spus, care a avut legătură cu cititul, deci cu o carte care a definit, practic, întreaga ei viață.”, a povestit Oana Roman.