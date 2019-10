Care a fost, de fapt, starea Ronei Hartner. Atât de gravă, încât soțul ei se temea să nu moară

Rona Harter a trecut prin clipe groaznice. Cu toate că acum viața sa pare că a intrat pe un făgaș normal, artista a avut momente în care s-a temut foarte tare de moarte. Soțul său a crezut de trei ori că mai are puțin și o va pierde. Ce dezvăluiri emoționante a făcut artista?

Rona Hartner, de trei ori la un pas de moarte

Rona Hartner a depășit cea mai grea perioadă din viața sa, s-a căsătorit, iar acum și-a amintit despre zilele în care a crezut că este din ce în ce mai aproape de moarte. După cum se spune, dragostea la greu se cunoaște, iar Rona și Herve au simțit asta pe pielea lor.

Actualul soț al solistei a văzut-o nu mai puțin de trei ori pe iubirea vieții sale aproape de moarte. După ce Rona s-a întors de la emisiunea „Ferma vedetelor”, în anul 2017, a început să acuze stări de rău. Era mereu epuizată și obosită, iar la începutul anului curent a luat decizia de a merge la medic. Specialiștii i-au dat mai apoi vestea care i-a schimbat viața, Rona avea cancer de colon.

Dragostea la greu se cunoaște

”Mi-am dat seama că am ceva mai grav. Am fost la un episcop m-a binecuvântat şi mi-a zis: «Du-te la urgenţe». Am aflat că am cancer la colon. După ce am terminat operaţia, mi-am impus să uit că sunt operată. Chimioterapia a avut mai multe etape, şi a fost mult mai greu după. El m-a văzut pe jumătate moartă la spital. M-a văzut cu chimioterapie. M-a văzut aproape paralizând în casă de la efectele secundare. M-a văzut de trei ori la un pas de moarte. A stat lângă mine şi nu m-a văzut deloc vedetă, nu m-a văzut star, nu m-a văzut machiată. M-a văzut praf. M-a iubit şi m-ar fi făcut să mă simt frumoasă orice aş fi păţit din cauza acestei boli. El m-a făcut să mă simt totuşi o prinţesă şi o femeie frumoasă”

Rona Hartner