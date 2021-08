Cântărețul celebru care ar fi într-o relație cu Bia Khalifa. Se potrivesc cei doi?

Celebra Bia Khalifa ar forma un cuplu cu un cântăreț foarte cunoscut din România. Fotografia pe care tânăra a postat-o vorbește de la sine.

Bia Khalifa, celebra tânăra care a participat la iUmor și care a devenit faimoasă după ce lansat câteva melodii pare că are o relație cu cineva din showbiz.

Ea și-a luat prin surprindere fanii când a postat o fotografie în companie lui Sișu Tudor. Postarea a strâns rapid mii de like-uri și fanii au început să se întrebe dacă cei doi formează un cuplu sau nu.

Obișnuită să șocheze prin fotografiile ei lipsite de inhibiții în care își arată formele voluptoase, Bia Khalifa și-a surprins fanii, însă de data aceasta a fost vorba despre celebrul Sișu.

Cei doi au apărut apropiați într-o fotografie, iar oamenii au vrut neapărat să știe dacă între ei este ceva mai mult decât o prietenie.

Cei doi au mers într-un club unde au petrecut împreună, ocazie cu care s-au fotografiat, iar Bia a postat imaginea pe Instagram.

Surprinderea fanilor vine și din faptul că între cei este o diferență de mai vârstă de mai bine de 20 de ani.

În fotografie, cântărețul o ține în brațe pe Bia Khalifa, iar într-o altă ipostază, el îți ține mână pe umărul ei.

Bia a devenit cunoscută după ce a participat la iUmor. Ea este extrem de urmărită în mediul online, acesta fiind și un mod din care se întreține.

Vedeta a dezvăluit ce prețuri are pe social media pentru firmele sau oamenii care vor să își facă reclamă pe pagina ei.

”Promovare pe Story/ Da. If you have the cash ready (n.r.: Dacă ai banii pregătiți) 🙂/ Story cu Swipe Up – 50 €/ Postare pe feed – 100 €/ Postare+ Story cu Swipe Up – 130 € ”, a scris aceasta pe conturile de socializare.