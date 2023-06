Cântăreața lovită cu un telefon mobil de către un fan în timpul unui concert. Artista s-a prăbusit, iar concertul s-a încheiat. Video

Momente îngrozitoare pentru o cunoscută vedetă, după ce a fost agresată în timpul unui concert. Cântăreața de muzică pop, Bebe Rexh, a fost la un pas de moarte după un gest necugetat făcut de un fan. Cum a reacționat artista și cine a intervenit să-i ofere ajutor?

Vedeta pop, Bebe Rexha, a trăit niște momente grele, chiar înainte de finalul concertului susținut la New York. Iubită de noua generație, Bebe Rexha s-a bucurat de prezența multor fani, însă acest lucru nu a făcut ca un evenimet neplăcut să se întâmple.

În timp ce cânta una dintre melodiile sale consacrate, Bebe Rexha a fost lovită cu un telefon în cap de către un așa-zis fan aflat în public, moment în care vedeta a întrerupt show-ul și a îngenunchiat pe scenă, lăsând să i se observe posteriorul prin pantalonii transparenți pe care îi purta.

Bebe Rexha nu a oferit până acum nicio declarație publică despre cele întâmplate, însă mama sa a povestit că, vedeta a fost preluată de o echipă de medici, care i-a acordat îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, vedeta a avut nevoie de 3 cusături în locul în care a fost lovită.

Fanii și-au exprimat dezamăgirea față de acest moment total neplăcut și periculos, care a umbrit întregul concert: „Sunt încă șocat”, a scris unul dintre fani pe Twitter, în timp ce altul a povestit cum a văzut telefonul zburând în încăpere „Am văzut ceva zburând și a lovit-o”.

Un alt spectator prezent la eveniment a catalogat spectacolul ca fiind unul foarte bun, însă cu un final trist: „Un final trist pentru un spectacol altfel grozav. Sper că e bine”, a scris acesta.

După evenimentul trist, în care cântăreața ale cărei hituri includ I’m Good (Blue) și Meant To Be a fost lovită, poliția din New York a confirmat reținerea unui tânăr de 27 de ani pentru agresiune.

Imaginile publicate de fani pe rețelele sociale au surprins momentul în care un tânăr este scos din mulțime de către oamenii legii, în timp ce mulțimea striga disperată „asta e un atac”.

Vezi imaginile video publicate de un fan după concert:

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5

— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023