Cântăreaţa din România surprinsă într-un lan de porumb purtând o ţinută neaşteptată. Fanii au reacţionat imediat. Foto

Una dintre cele mai controversate artiste din România a avut o altă apariție de senzație. Vedeta a fost surprinsă purtând o ţinută neaşteptată, cu care i-a lăsat pe toți fără cuvinte. A lăsat la vedere mai mult decât se gândeau fanii, a optat pentru cele mai transparente haine.

Alexandra Stan surprinde din nou! Așa cum ne-a obișnuit, are apariții de senzație, cu care reușește să atragă mereu atenția. Este nonconformistă și îi plac ținutele provocatoare, pe care le poartă cu mare drag și o atitudine potrivită.

La fel a procedat și de data aceasta și a surprins mai multe cadre de senzație. A urcat imaginile pe rețelele de socializare imediat, semn că este foarte mândră de felul în care arată și de trupul ei perfect.

Vedeta a făcut un pictorial într-un lan de porumbi, alături de unul dintre colegii săi. Alexandra Stan a purtat un costum de baie transparent, care a lăsat la vedere formele perfecte și trupul bine sculptat.

Alexandra Stan este una dintre cele mai populare și controversate artiste din România. Are mereu apariții interesante, excentrice și mulți se întreabă de unde își achiziționează toate ținutele.

Te-ar putea interesa și: Cum a apărut Alexandra Stan pe scenă. Fanii au complimentat-o imediat pentru curaj: „Îmi cam place”

Artista colaborează cu designeri celebri și este mereu atentă la imaginea ei. Optează pentru piese vestimentare de valoare, cu un preț remarcabil, dar nu ezită să cumpere și haine foarte ieftine.

Alexandra Stan a recunoscut că este mare fan al hainelor second-hand, dar în special cele din străinătate. Nu se teme și nu îi este rușine să cumpere haine deja purtate, mai ales dacă sunt unele cu gust, cu o poveste în spate.

„Este un tricou de 5 lire de la second-hand din Londra. La noi nu prea sunt second-hand-uri cu haine drăguțe. Sunt câteva și nu sunt.

Cred că lumea încă se teme să cumpere de la second-hand, cred că românii au percepția aceea că dacă cumperi o haină la mâna a doua și nu e de brand nu are valoare.

Eu sunt de părere că e invers, mai ales că fiecare haină de la second are și o poveste, a fost purtată de cineva, are acolo un story. Dar na, fiecare face cum vrea.”, a declarat Alexandra Stan într-un podcast.