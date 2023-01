Cântăreaţa din România, dezamăgită de Tristan Tate. Bărbatul ar fi publicat imagini din intimitate cu vedeta, în urmă cu câţiva ani. „E jenant”

Un nou scandal a izbucnit în showbizul monden, după ce Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv timp de 30 de zile pentru sechestrare și trafic de persoane. Cine este artista din România care-l acuză pe Tristan Tate de faptul că ar fi dezvăluit imagini compromițătoare din intimitatea lor.

Cântăreața Alexandra Stan tună și fulgeră în mediul online, acuzându-l pe Tristan Tate, în 2021, de faptul că ar fi publicat fotografii compromițătoare cu el și blondina din inimitate, de pe vremea când cei doi au avut o relație de scurtă durată.

Fosta Faimoasă de la Survivor 2021 susține că, la scurt timp după ce s-au despărțit, ar fi apărut în presă câteva imagini în care blondina stătea topless în brațele afaceristului.

În urmă cu aproape 2 ani de zile, Alexandra Stan a declarat, în exclusivitate pentru Cancan, că fratele lui Cobra Tate ar fi dezvăluit presei de la acea vreme imagini compromițătoare din intimitatea lor de cuplu.

„Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat. Sunt o persoană asumată.

Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură.”, a spus Alexandra Stan în 2021.