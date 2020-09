Cântăreața din România cu casă de peste 1 milion de euro: ”Am pornit de la o căsuță mică, cu două geamuri”

Munceşte din greu, dar are cu ce se lăuda! Ce cântăreață din România şi-a luat casă de peste 1 milion de euro cu un dressing uriaş.

Îndrăgita solistă de muzică populară locuieşte într-o casă de lux. Gabriela Nistor a dat peste un milion de euro pe locuinţa sa şi este extrem de mulţumită de achiziţia făcută, mai ales că dressingul este unul de-a dreptul uriaş. Se pare că îi merge de minune pe toate planurile, pentru că artista se poate mândri cu o carieră de succes şi o familie minunată.

De curând, aceasta şi-a prezentat reşedinţa luxoasă în cadrul emisiunii “Acces Direct” şi a povestit că toate lucrările au durat aproape un an. Timpul aşteptat, însă, a meritat din plin, pentru că rezultatul este uimitor.

“Am făcut-o așa pentru sufletul meu. Am pornit de la o căsuță mică, cu două geamuri, așa, la stradă, și am râs tot. Am pornit de la 0 și în cam 10 luni, maxim un an, am terminat. Am vrut mult spaţiu pentru că, în trecut, uram să intru într-o bucătărie mică. Mi-am dorit să am geamuri mari, cu vedere spre strada”, a declarat Gabriela Nistor pentru “Acces Direct”.