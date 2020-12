Cântăreața din România care a scăpat de cancer după ce a născut: ”Doctorița nu are explicație”

O cunoscută cântăreață din Ardeal a scăpat de cancer după ce a născut și s-a reinventat, ajungând din nou la greutatea din liceu. Povestea incredibilă a vedetei, spusă chiar de aceasta.

Sabina Leonte Alb a aflat că are cancer în urmă cu șapte ani. Pentru ea, finalul a fost un miracol. Cum i s-a schimbat viața după ce s-a vindecat? Noi mărturii ale îndrăgitei artiste.

Boala i-a schimbat viața total, iar de ceva timp a decis să întâmpine binele pe care îl trăiește cu ceva schimbări. A decis să se reinventeze! S-a apucat de sport și ține un regim alimentar sănătos. În cele două luni de carantină, aceasta a reușit să slăbească 12 kilograme, iar acum a ajuns la greutatea din liceu, 61 de kilograme. Nu se oprește aici, însă, căci solista din Ardeal are în plan să mai slăbească, pentru a ajunge la greutatea ideală pentru ea.

„Cumva am decis să mă reinventez, începând de la condiția fizică, la stilurile muzicale. Spun asta pentru că am început prin a pierde 12 kg în perioada de pandemie, cu un regim alimentar sănătos și sport! În luna februarie cântăream 73 de kg, eram și după sarcină și după sărbătorile de iarnă, după care cu toții ne alegem cu ceva kilograme în plus, de regulă Am început treptat să am grijă ce mănânc, în sensul că încercam să calculez caloriile alimentelor, să fie mesele mele hipocalorice.

Pe lângă asta am început să alerg zilnic, între 3 și 5 km, fie ploaie fie caniculă, alerg zilnic, fără excepție, și în prezent, iar acum am ajuns la greutatea din liceu, 61 de kg. Mai am 2 kg până la greutatea ideală în concepția mea! Dar o iau treptat, pentru că este mai sănătos decât să slăbești brusc!”, a declarat Sabina Leonte.