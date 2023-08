Cântăreaţa care i-a fost alături lui Cătălin Bordea imediat după divorţ. Comediantul a recunoscut cât de greu i-a fost: „Lecţie de viaţă

Cătălin Bordea este una dintre persoanele publice din România, care în ultimul timp a ieșit în evidență, nu doar prin talentul său de pe scenă, ci și pentru că viața lui s-a schimbat în ultimele luni. Bordea a divorțat, însă nu trece singur prin suferință. Vezi mai jos cine îi este alături comediantului!

Cătălin Bordea este un comediant iubit și îndrăgit de mulți români, el fiind foarte apropiat de fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde le spun cam tot ce se întâmplă în viața lui.

Nu de mult, Bordea i-a spus ”Adio” Liviei, care acum a devenit fosta lui soție. Chiar și așa, Cătălin nu a evitat să le arate fanilor săi că încearcă să își continue viața, iar uneori chiar le împărtășește internauților noile activități pe care le are.

Totuși, de curând, comediantul a venit cu o postare pe pagina personală de Instagram, acesta distribuind un mesaj legat de iubirea față de o altă persoană și de faptul te-ai putea pierde pe tine încercând să îi oferi totul persoanei iubite.

„Cel mai dureros lucru este să te pierzi în procesul de a iubi prea mult pe cineva și să uiți că și tu ești special”, a fost mesajul distribuit de Cătălin Bordea, pe pagina personală de Instagram.

În momentul de față, comediantul încă parcurge un drum mai delicat, mai ales că după 11 ani de relație s-a trezit singur, fără persoana pe care o iubea.

Totuși, bărbatul nu pare să fie chiar atât de singur, pentru că are mai multe persoane care îl sprijină și îi sunt alături.

Una dintre ele este nimeni alta decât Andreea Antonescu, lucru pe care l-a mărturisit chiar Bordea, într-un podcast.

„Eu trebuie să îți mai mulțumesc, în același timp, pentru că ai fost alături de mine și în perioada asta care încă nu s-a terminat”, a spus Bordea în cadrul podcast-ului cu Nelu Cortea.

„Ce perioadă, iartă-mă, despre ce vorbim?”, a completat Nelu Cortea.

„Dinvonț”, „dinconț”( n. r.: divorț). Cum se numește ăla când te lua soția?”, a spus el.

„Lecție de viață!(…) Da, știi că am făcut-o cu tot sufletul și nu mă așteptam vreodată ca tu să vrei să menționezi chestia asta la voi în podcast și apreciez la maximum. Știi că indiferent de orice am fost acolo pentru că am simțit să fiu acolo și știu cât de grele sunt anumite perioade din viața fiecăruia… și știu cât de importanți sunt acei prea puțini oameni care simt nevoia să fie lângă tine, mai ales atunci. Am ales tocmai datorită chimiei care a fost între noi și a faptului că am descoperit că sunteți niște oameni foarte buni. Am ales să fiu acolo, un umăr pe care să te poți sprijini dacă ai nevoie!”, este dialogul dintre cei trei în cadrul podcastului lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea.