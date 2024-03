Când și-a dat seama Ion Țiriac că a devenit bogat. Nu sumele uriaşe din conturi l-au convins pe afacerist

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați români cu o avere de peste două miliarde de dolari. Chiar dacă banii sunt o parte importantă din viață, Ion Țiriac spune că nu datorită lor se simte bogat.

Fostul tenismen este fondatorul Fundației Ion Țiriac. În fiecare an, acesta investește sume uriașe de bani în proiecte sociale și în îmbunătățirea mediului înconjurător. Miliardarul spune că nu este un om bogat și că a donat o bună parte din averea sa Fundației pe care o deține.

„V-am spus, am devenit bogat în ziua în care am intrat în restaurant și nu m-am uitat la prețul restaurantului, cât costă când plec cu nota. Nu sunt bogat, am dat totul Fundației și cu plăcere. Și ce fac eu astăzi fac numai că am avut mai mult noroc decât alții”, a declarat Ion Țiriac pentru gsp.ro.