Când se pune busuioc sub pernă de Sfântul Andrei 2024 ca să-ți visezi ursitul. Tradiții și obiceiuri mai puțin cunoscute

Sfântul Andrei, notat în calendar pe data de 30 noiembrie, este una dintre cele mai importante sărbători pentru ortodocși, marcând atât începutul iernii simbolice, cât și momentul în care tradițiile populare românești ies la lumină. O serie de obiceiuri specifice acestei zile se păstrează încă din vremuri străvechi, iar printre ele se numără ritualul busuiocului pus sub pernă, despre care se spune că le ajută pe fete să-și viseze ursitul. Dar această sărbătoare are mult mai multe semnificații, iar obiceiurile variază de la regiune la regiune.

De ce se pune busuioc sub pernă de Sfântul Andrei

Ritualul busuiocului sub pernă este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Sfântul Andrei. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, fetele necăsătorite își pun o crenguță de busuioc sfințit sub pernă, cu credința că astfel își vor visa viitorul soț. Busuiocul, considerat o plantă sacră în tradiția ortodoxă, este asociat cu puritatea, iubirea și binecuvântarea divină. Acest ritual își are rădăcinile în credințele precreștine, când oamenii încercau să descifreze viitorul prin practici magice.

Pentru ca visul să fie „valabil”, se spune că fetele trebuie să rostească o rugăciune înainte de culcare și să se asigure că busuiocul a fost sfințit în ziua de duminică, la biserică. Unele variante ale obiceiului mai spun că este bine ca fetele să-și împletească busuiocul într-o șuviță de păr sau să-l lege cu un fir roșu pentru a atrage norocul în dragoste.

Grâul pus la încolțit – un alt obicei încărcat de semnificații

Pe lângă busuioc, o altă tradiție de Sfântul Andrei este legată de punerea grâului la încolțit. Acest obicei simbolizează fertilitatea, belșugul și norocul în noul an. Grâul este pus într-un vas cu pământ sau pe un strat de vată umedă, iar creșterea lui până la Anul Nou este interpretată ca un semn al norocului familiei în anul care urmează.

Un grâu încolțit bogat și verde indică un an prosper, în timp ce un grâu firav sau rar poate fi considerat un semn al dificultăților financiare. În unele zone, vasul cu grâu este așezat lângă icoane sau pe masă, simbolizând protecția divină asupra casei.

Alte tradiții și obiceiuri mai puțin cunoscute

În noaptea de Sfântul Andrei, superstițiile de care se ține cont sunt diverse. Una dintre cele mai interesante tradiții este „paza usturoiului”, care are rolul de a proteja casa și familia de spiritele rele. Se spune că Sfântul Andrei este o noapte în care granița dintre lumi devine mai subțire, iar strigoii pot cutreiera printre oameni. De aceea, se ung ușile și ferestrele cu usturoi pentru a alunga spiritele malefice.

De asemenea, în unele zone ale țării, fetele își află ursitul aruncând un ciubăr cu apă peste gard. Dacă apa lovește o poartă, se crede că ursitul va veni din acea direcție. În alte părți, fetele torc lână în noaptea de Sfântul Andrei, rostind incantații despre iubire.

Sfântul Andrei este o sărbătoare care îmbină spiritualitatea creștină cu moștenirea străveche a poporului român. De la busuiocul sub pernă la grâul pus la încolțit și paza usturoiului, aceste tradiții arată cât de diverse sunt tradițiile din anumite zone.