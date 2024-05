Când se plantează Mâna Maicii Domnului. Cum trebuie să o îngrijești ca să înflorească frumos

Mâna Maicii Domnului este un arbust care nu ar trebui să lipsească din grădina noastră. Mai este denumită caprifoi, o plantă de o frumusețe aparte care înflorește atunci când se încălzește afară.

Când trebuie să plantăm Mâna Maicii Domnului

Mâna Maicii Domnului este o plantă parfumată care înflorește primăvara-vara. Pe lângă faptul că mirosul ei nu poate fi confundat, are și proprietăți terapeutice.

Familia din care face parte această floare se numește Caprifoliaceae. Cuprinde circa 300 de specii, în special arbuști, ale căror frunze sunt hrana preferată a caprelor. Acești arbuști cresc în zona temperată, până în regiune tropicale mai înalte.

Dacă doriți să plantați această floare, trebuie să țineți cont de perioada în care faceți acest lucru. Specialiștii recomandă plantarea toamna sau primăvara, mai devreme, într-un spațiu care îi oferă lumină.

Mâna Maicii Domnului este o floare care iubește lumina și căldura, așa că nu trebuie să o plantați într-un loc ferit de soare sau răcoros. Procedura este, de asemenea, una simplă.

Trebuie să curățați câteva ramuri lemnoase de 15-20 cm, după care le curățați de frunze până la vârf și le așezați într-o groapă suficient de adâncă, astfel încât ramura să fie cuprinsă până la frunzele rămase.

La fundul gropii este indicat să puneți un rumeguş şi frunze uscate care au rolul de a proteja ramura de îngheţ şi de a o hrăni. La sfârșit veți așeza deasupra un bidon de plastic care va fi îndepărtată când apar primele frunze noi.

Cum trebuie să îngrijiți Mâna Maicii Domnului pentru a înflori frumos

Mâna Maicii Domnului poate ajunge până la o înălțime de 2-3 metri, datorită tulpinilor agățătoare. Ea crește în grădini, pe garduri sau în luminișurile de pădure, dar pentru a înflori frumos, trebuie îngrijită corespunzător.

Cum am precizat și anterior, planta are nevoie de multă lumină și căldura, dar pe lângă acestea trebuie udată des, mai ales în primul an de viață.

Trebuie să puneți suficientă apă încât pământul se fie reavăn în permanență. După, începând cu al doilea an, o puteți uda doar în caz de secetă. Totodată, în primul an, planta se taie ocazional, pentru a forța să formeze lăstari laterali.

Din anul doi trebuie să tăiați crengile uscate pentru a stimula creşterea unora noi. Din anul trei, se pot face tăieri pentru a forma coroana sau a ajusta înălţimea.

De asemenea, dacă doriți să o plantați pe un gard, ar trebui să păstrați o distanță de circa 20-30 cm una de alta.