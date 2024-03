Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia este celebrată în fiecare an pe data de 9 martie și este asociată cu începutul anului agricol tradițional. An de an, se păstrează tradiția de a pregăti mucenici, un preparat tradițional românesc, realizat din aluat și modelat în mod specific, în funcție de regiunea geografică. Dar când se fac mucenicii? Ce spune tradiția.

Legenda celor 40 de Mucenici

Legenda celor 40 de Mucenici romani este binecunoscută. Acești 40 de mucenici erau, de fapt, o legiune de soldați creștini din Capadocia, care luptau în armata împăratului Liciniu, un împărat care nu credea în Dumnezeu.

Refuzând să se închine idolilor și să renunțe la credința lor, au fost persecutați timp de 8 zile și apoi uciși prin înghețarea în apele unui lac situat la marginea orașului Sevastia.

Tradițiile și obiceiurile legate de mucenici sunt încă păstrate cu sfințenie. Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia coincidea cu începutul anului agricol tradițional, generând o sărbătoare tradițională românească cunoscută sub numele de Mucenici sau Măcinici.

În această zi, se desfășoară diverse ritualuri pentru alungarea gerului, iar în unele regiuni, copiii săreau peste un foc.

Conform tradiției populare, ziua mucenicilor marchează deschiderea mormintelor și a porților Raiului. Gospodinele pregătesc în cinstea lor 40 de colaci, numiți sfinți, mucenici sau brădoși. Rețetele și metodele de preparare variază în funcție de regiune, dar forma mucenicilor rămâne aceeași – cifra 8.

Când se fac mucenicii

În fiecare an, mucenicii sunt pregătiți pentru data de 9 martie, când biserica îi pomenește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. În diverse regiuni ale țării, mucenicii sunt cunoscuți sub diferite denumiri, cum ar fi Sfințișori, Brădoși sau pur și simplu Sfinți.

Mucenicii se fac în seara de 8 martie sau chiar în dimineața zilei de 9 martie. Ei trebuie duși la biserică pentru a fi sfințiți, așa cum fac cei mai mulți oameni. Dacă această dată cade în post, se pot face mucenici de post.

În această zi specială, se crede că toate rugăciunile pentru sufletele celor adormiți sunt auzite de Dumnezeu, iar sărbătoarea marchează sfârșitul sezonului cu vreme capricioasă și începutul zilelor calde de primăvară.

Mucenici moldovenești sau muntenești?

Metodele de preparare a mucenicilor variază în funcție de regiune. Astfel, în Moldova, celebrii mucenici moldovenești sunt făcuți din aluat de cozonac, copți în cuptor și apoi unși cu miere și presărați cu nucă.

Aceștia sunt denumiți „sfințișori”, „mucenici” sau „măcinici”. În Muntenia, Oltenia și Dobrogea, aluatul din care sunt făcuți mucenicii este mult mai simplu, conținând doar trei ingrediente. Aceștia sunt fierți în apă cu zahăr, nucă și scorțișoară – apa simbolizând lacul în care au fost aruncați soldații.

Chiar dacă metodele de preparare a mucenicilor sunt diferite, forma lor a rămas neschimbată – cifra 8. Unii consideră că aceasta reprezintă forma umană, în timp ce alții cred că simbolizează echilibrul cosmic sau divin.

În Muntenia, gospodinele pregătesc un alt fel de mucenic, având tot forma cifrei 8, dar mult mai mare și cu elemente anatomice precum gură, urechi și nas, fără ochi. Acest mucenic este pregătit în cinstea celor decedați care nu au parte de pomenire. Tradiția spune că pe 9 martie gospodinele prepară acest mucenic, numit „Uitata pentru morți”. În aceeași zi, copiii se joacă cu mucenicul în jurul unui foc aprins în gospodărie, apoi îl ung cu miere și îl consumă.