Când începe Groapa sezonul 2. Vești bune pentru telespectatori

Fanii s-au întrebat când începe Groapa sezonul 2, iar veștile sunt extrem de bune pentru ei. Seralul Groapa – Familia e totul realizat de Pro Tv pentru VOYO continuă, iar unul dintre scenariștii producției a dezvăluit că urmează un al doilea sezon. Gabriel Gheorghe a vorbit despre producția care a avut mare succes în România.

Serialul Groapa – Familia e totul va avea un sezon doi. Producția a debutat la Pro Tv pe 16 septembrie, iar primele trei episoade au putut fi văzute la televizor. Ulterior, producția a fost disponbilă doar pe platforma VOYO.

Sezonul 1 al serialului a avut 13 episoade, iar ultimul episod a fost lansat pe VOYO pe 4 decembrie.

Primul sezon i-a avut parte din distribuție pe următorii: Daniel Nuţă, Teona Stavarachi, Marius Manole, Alexandru Conovarul, Iulian Postelnicu, Maria Buză, Tudor Aaron Istodor, Monica Bîrlădeanu, Dana Rogoz, Emilian Oprea, Valentin Teodosiu, Constantin Dogioiu, Ioana Brumar etc.

Fanii serialului au motive de bucurie, pentru că oficialii au confirmat că va exista un al doilea sezon.

În primele zile din anul nou s-au stabilit detaliile privind al doilea sezon al serialul. Filmările ar putea începe în primăvară.

O să înceapă sezonul doi, să vedem când… Tocmai am terminat scenariul pentru ultimul episod. Probabil se va continua, să vedem în ce formă.”, a declarat Gabriel Gheorghe, unul dintre scenariștii serialului.

Eu am scris 7 episoade din cele 13.

La astfel de filmări pentru TV totul se desfăşoară mult mai rapid şi preluăm unul de la celălalt ce a fost scris. Ne ajutăm şi ne dăm scene, iar cel care supervizează şi are nivelul de înţelegere.

„La «Groapa» a lucrat o echipă de trei scenarişti: Anghel Damian, Radu Romaniuc şi eu, iar echipa a fost coordonată de Anghel Damian. Dar nu am ajuns să lucrăm împreună, la aceeaşi masă, pentru că nu ne permitea timpul.

El a declarat pentru paginademedia.ro că ritmul filmărilor pentru astfel de producții este diferit față de film.

„Cel mai mult mi-a luat trei săptămână să scriu un episod de la «Groapa». De obicei Radu Romaniuc, care a scris şi «Oameni de treabă» e cel care scrie după mine (adică preia acţiunea din episoadele scrise de el, n.r.). Abia după episodul 5 am ajuns să funcţionăm ca un tot”, a mai spus Gabriel Gheorghe.

El a povestit că a refuzat două scurtmetraje în timp ce lucra la proiectul Groapa. Scenaristul a vorbit și despre cum l-a cunoscut pe Anghel Damian.

„Am refuzat două oferte de a scrie pentru două scurtmetraje în timp ce scriam la «Groapa», pentru că sunt un tip de modă veche.

O să spun cum m-am cunoscut cu Anghel Damian. M-am întâlnit cu Anghel şi am filmat pentru serialul «Clanul», eram un mafiot despre care se vorbise mult. Am o scenă în primul episod, în care am trei replici.

Toată lumea m-a întrebat atunci cât am luat pentru acel rol. Le-am spus că mă duceam şi pe gratis, pentru că scena aceea e atât de importantă încât atrage şi alte lucruri. Şi aşa a fost.