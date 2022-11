Un călugăr rus îi învață pe soldații lui Putin cum să încarce creștinește armele pentru a ucide ucrainenii. Ce cuvinte trebuie să rostească

Propagandă rusă nu are limite, iar armata lui Putin este încurajată deseori de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe pentru a-și apăra poporul cu pușca. Un calugăr rus s-a filmat în timp ce îi învață pe soldați cum trebuie să se roage atunci când încarcă o pușcă Kalașnikov.

Războiul izbucnit de aproape 9 luni a provocat zeci de mii de decese și din păcate, numărul morților nevinovați continuă să crească nestingherit. Ambiția teritorială a lui Vladimir Putind a zdruncinat liniștea mondială, generând mai multe crize, iar pagubele nu se opresc aici.

Cu toate acestea, planurile Rusiei se bazează în continuare pe acțiuni agresive și sângeroase, iar un material video filmat de un călugăr rus confirmă acest lucru. Bărbatul s-a filmat în timp ce își încarcă o pușcă de război, iar materialul video este destinat soldaților. Aceștia sunt învățați cum să se roage, astfel încât, rugăciunile lor să se adeverească, scopul final fiind acela de a ucide fără erori inamicii, respectiv ucrainenii.

Călugărul numește războiul din Ucraina drept unul spiritual, în care forța răului trebuie să fie învinsă de cea a binelui. Drept urmare, călugărul îi învață pe soldați să se roage atât la Maica Domnului, cât și la Sfântul Nicolae.

Urmărește imaginile video:

Russian combat monk is teaching to how sacredly load the AK ammo in an Orthodox fashion. pic.twitter.com/jvWZ4AXvTX

— Dmitri (@wartranslated) November 6, 2022