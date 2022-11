Calendar ortodox noiembrie 2022. Când sunt sărbători cu cruce roșie

Calendar ortodox noiembrie 2022. Sărbători cu cruce roșie. Luna noiembrie este a unsprezecea lună din an, conform calendarului gregorian și penultima lună din an. Ca în fiecare lună și în luna noiembrie vor fi sărbători cu cruce roșie. Haideți să vedem cum arată Calendar ortodox al lunii noiembrie 2022 și ce Sărbători cu cruce roșie sunt.

Calendar ortodox noiembrie 2022. Sărbători cu cruce roșie

Denumirea populară a lunii noiembrie este brumar, promorar, viniver, vinar. Aceasta marchează sfârșitul toamne și pregătirea pentru iarnă, anotimpul înghețului și al zăpezii.

Potrivit calendarului gregorian, luna noiembrie este una dintre cele patru luni gregoriene, care au o durată de 30 de zile. Zilele din noiembrie au un număr de 10 ore, iar nopțile un număr de 14 ore.

Sărbătorile cu cruce roșie ale lunii noiembrie 2022

Numărul sărbătorilor cu cruce roșie diferă de la o lună la alta. Potrivit Calendarului Creștin Ortodox pe luna noiembrie a acestui an, vor fi trei sărbători cu cruce roșie, în afară de zilele de duminică. Una dintre cele mai importante sărbători ale acestei luni este Sfântul Andrei, sărbătorit în fiecare an pe data de 30 noiembrie, care în acest an pică într-o zi de miercuri.

Mai există alți doi sfinți importanți în această lună, alături de Sfântul Andrei. Este vorba despre Sfinții Mihail și Gavril, sfinți care sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 8 noiembrie 2022, în acest an picând într-o zi de marți. Cea de-a treia sărbătoare cu cruce roșie este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, care se sărbătorește pe data de 21 noiembrie, în acest an picând într-o zi de luni. Iată care sunt sărbătorile cu cruce neagră, dar și cu cruce roșie, ale lunii noiembrie, a acestui an:

1 L Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

2 M Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie

3 M Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala Post

4 J Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare

5 V Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi Post

6 S Sfântul Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului

7 D Sfinții 33 de Mucenici din Melitina- Ap. Efeseni II, 14-22Ev. Luca VIII

8 L † Soborul Sfinților Mihail și Gavriil

9 M † Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer

10 M Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cuart Post

11 J † Sfântul Mina

12 V † Sfântul Atanasie Todoran Post

13 S † Sfântul Ioan Gura de Aur

14 D Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Apostol

15 L † Începutul Postului Nașterii Domnului; Sfântul Paisie de la Neamț Post