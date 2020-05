Calendar ortodox 27 mai. Ce sfânt este sărbătorit astăzi și ce minuni a săvârșit

Ortodocșii sărbătoresc pe 27 mai pe Sfantul Ioan Rusul. Acesta s-a născut în Rusia, in jurul anului 1690. Sfântul Ioan Rusul a fost soldat în razboiul rușilor împotriva turcilor, în anul 1711. Astfel, a fost luat prizonier de către tătari și vândut unui ofițer turc.

Calendar ortodox 27 mai. Ce sfânt astăzi. Vezi ce minune a făcut Sfântul Ioan Rusul

Toți tinerii luati prizonieri din acea zonă au renunțat la credința în Hristos și s-au făcut musulmani. Sfantul Ioan Rusul a refuzat și a răbdat chinurile din partea turcilor. În timpul prizonieratului, Sfântul a fost pus să îngrijească vitele, grajdul devenindu-i și locul unde dormea. Astfel, în timp ce se ruga, grajdul se umplea de bună mireasmă.

Sfântul dormea puțin,mânca pâine uscată, bea apă și se ruga mult. Mergea săptănânal la o biserică închinată Sfantului Gheorghe și se împărtășea. Astfel, Dumnezeu i-a permis Sfântului Ioan Rusul să știe ziua când va muri. Un preot i-a adus sfânta Împărtășanie într0un măr pentru ca sănu se prindă turcii. După ce s-a împărtățit, Sfântul Ioan Rusul a murit. Se întâmpla în anul 1730.

Sfântul Ioan Rusul s-a arătat preotului care l-a împărtășit

În anul 1773, Sfantul Ioan Rusul s-a aratat în vis preotului care l-a împărtășit si i-a spus că trupul său este neputrezit. Preotul a luat sfintele moaște ale Sfântului Ioan Rusul și le-a depus în biserica „Sfântul Gheorghe”. În anul 1932, Osman Pașa a jefuit biserica, iar moaștele Sfântului au ajuns în foc, ca și răzbunare pe creștini.

Trupul Sfântului s-a mișcat, în mijlocul focului, ca și cum ar fi fost în viață, și nu a ars. Pe moaște a rămas doar funingine, urme care pot fi văzute și astăzi. În anul 1922, moaștele Sfantului Ioan Rusul au ajuns pe insula Evvia, în actualul oraș Procopie.

Minunea prin care Sfântul Ioan Rusul a scăpat de chinurile turcilor

„Într-o vreme, stapanul turc a hotarat sa faca un pelerinaj in orasul Mecca. La cateva zile dupa plecarea lui, sotia a pregatit o masa la care a invitat rudele si prietenii sotului, spre a se ruga pentru buna intoarcere a acestuia. Printre mancaruri se afla si un pilaf care ii placea foarte mult turcului, iar stapana i-a zis lui Ioan:

– Cat de bucuros ar fi fost stapanul tau daca ar fi fost aici si ar fi gustat din acest pilaf!”.

Atunci, Sfantul Ioan a cerut o farfurie cu pilaf spunand ca o va trimite stapanului sau la Mecca. Toti au ras, dar stapana a poruncit sa i se dea o farfurie cu pilaf, gandind ca vrea sa o manance sau sa o dea vreunui sarac.

Farfuria cu pilaf a ajuns la Mecca

Sfantul a luat farfuria si, mergand in staul, a ingenuncheat si s-a rugat din adancul inimii. Cerand acest lucru cu smerenie si neindoindu-se deloc, Domnul l-a ascultat, iar farfuria a disparut din fata ochilor sai. Apoi, fericitul s-a intors la masa si a spus ca a trimis pilaful. Toti invitatii au ras de cuvintele sfantului.

Peste cateva zile, stapanul s-a intors acasa, aducand cu sine si farfuria de arama, spre uimirea tuturor din casa. Apoi a povestit:

– In ziua in care ati facut ospatul pentru intoarcerea mea, cu bine s-a petrecut un lucru nemaipomenit. Intorcandu-ma seara in odaia mea pe care o lasasem incuiata, am gasit aceasta farfurie plina cu pilaf. Uitandu-ma uimit la ea si neintelegand, am zarit cu si mai mare uimire numele meu batut pe marginea farfuriei, asa cum avem pe toate vasele.

După minunea înfăptuită numeni nu l-a mai supărat pe Sfântul Ioan Rusul

Cu toata nedumerirea mea, m-am asezat si am mancat pilaful care era foarte gustos. Si iata, am adus farfuria si vad acum ca este intr-adevar a noastra. Dar nu pot intelege cum a ajuns tocmai la Mecca. Atunci toti au fost cuprinsi de spaima, iar sotia i-a povestit totul.

Vestea despre minunea Sfantului Ioan s-a raspandit repede si nimeni nu mai indraznea sa il supere cu ceva„.

Tot pe 27 mai se sărbătoresc și Sfinții:

– Sfantul Mucenic Iuliu Veteranul;

– Sfintii Sfintiti Mucenici Terapont si Eladie;

– Sfantul Mucenic Evsevlot;

– Sfantul Mucenic Alipie;

– Sfantul Sfintitului Beda.