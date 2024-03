Câinele care parcurge 60 de kilometri zilnic devenind un fenomen local. Povestea dramatică din spatele celui mai bun prieten al omului VIDEO

Boji, un câine maidanez din Istanbul, Turcia, a devenit un adevărat fenomen local. Patrupedul este cunoscut pentru călătoriile sale în mijloacele de transport ale orașului situat pe două continente. Pe rețelele de socializare, Boji a reușit să câștige inimile tuturor, după ce a fost filmat de mai multe ori în timp ce utilizează zilnic metroul, ratb-ul, tramvaiul sau chiar feribotul! Povestea lui este una cu adevărat dramatică.

Boji, câinele care parcurge 60 de kilometri zilnic în Istanbul

Boji, un ciobănesc din rasa Kangal, a devenit celebru în lume, pentru că patrupedul călătorește zilnic prin Istanbul. Câinele fără stăpân parcurge în jur de 60 de kilometri pe zi, urcându-se în autobuze, metrou, tramvaie și feriboturi. Așadar, dacă ajungeți la Istanbul, este imposibil să nu dați peste acest cățel!

Boji nu are un stăpân, dar este îngrijit de municipalitate. Câinele are toate vaccinurile la zi şi este deparazitat. El are și un microcip cu GPS prin care este urmărit zilnic. Conform datelor, Boji face cam 60 de kilometri pe zi.

Patrupedul nu are stăpân

La un moment dat, Boji a fost la un centru pentru animale, pentru a i se face un control medical. După ce a fost lăsat liber, câinele s-a întors rapid la metrou, locul lui favorit. În plus, este vedetă pe rețelele de socializare, iar imaginile cu el în timp ce folosește mijloacele de transport în comun au devenit virale. Totodată, patrupedul este și imaginea unei criptomonede care a fost lansată în Turcia pentru a ajuta animalele care nu au stăpân.

Oamenii îl adoră și se fotografiază cu el

Pe pagina web a criptomonedei Boji pot fi regăsite câteva imagini în care câinele călătorește cu mijloacele de transport în comun sau se joacă cu locuitori și turiștii care ajung în orașul de pe malul Bosforului.

„Aduce o notă de veselie metroului. Ne face să zâmbim”, a declarat Abdulkadir Yalçın, un pasager care folosește frecvent transportul public din Istanbul.