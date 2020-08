Ca în filmele cu proști. Un tren din București a plecat fără vagoane, iar pasagerii și-au dat seama abia după 20 de mine că au rămas fără locomotivă

Locomotiva acceleratului Piatra Neamț – București a plecat fără tren. Călătorii au aflat de incident după 20 de minute de așteptare în cușete.

Trenul și-a pierdut vagoanele, iar pasagerii au realizat că au rămas fără locomotivă după 20 de minute

Un incident produs în gara din Piatra-Neamț, sâmbătă, 22 august 2020, i-a revoltat pe oamenii care urmau să călătorească spre Capitală. Plecarea a fost întârziată de un alt tren care a rămas blocat pe șine. Locomotiva garniturii cu destinația București a fost trimisă să aducă vagoanele rămase blocate pe traseu între Piatra-Neamț și Roznov, iar călătorii nu au fost înștiințați de întârziere.

„Da, s-a intamplat in aceasta dimineata in Piatra-Neamt si chiar daca pare o gluma, va asiguram ca nu este. Calatorii care intentionau sa plece la Bucuresti, „inarmati” cu biletele aferente la purtator, au urcat in tren. Toate bune si frumoase pana aici.

Au trecut 10 minute, 15 minute, 20 minute doar ca trenul nu mai pleca. Cativa oameni au coborat din vagoane pentru a vedea ce se intampla moment in care au constatat ca locomotiva a „facut picioare”, de una singura. Nimeni nu i-a anuntat nimic, iar ei au ramas cu ochii-n soare, la propriu”, scrie ziarpiatraneamt.ro.

Reacțiile oamenilor

„E bine că era măcar o locomotivă disponibilă, chiar dacă era „ocupată” puțin cu un tren de călători. Putea să nu se găsească nicio locomotivă 🙂/ Sau CFR ar trebui sa aibă și locomotive pentru astfel de situații…/ O nesimțire totala la CFR. În ianuarie am stat pe o linie de așteptare în Bacău peste o ora, fără căldură, timp în care nimeni nu ne-a anunțat nimic.

Când am cerut explicații conducătorului care a venit după lipirea vagoanelor la trenul de Suceava, cu mana întinsă la propriu, fără măcar sa salute, a spus ca îmi permit cam multe sa pun astfel de întrebări/ Ceva perfect normal din cum ne răspunde domnul Mihai Tudosa, doar o întârziere de 30 minute, nimic deosebit! Pentru CFR o întârziere serioasă are 30 zile nu 30 minute!”.