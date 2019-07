C.T. Popescu, jignit în direct de un membru PSD. ”Este logica unui om nebun!”

Demisia lui Nicolae Moga, abia anunțată a creat deja diverse controverse în rândul oamenilor de seamă ai României. Președintele Buzatu l-a jignit în direct pe Cristian Tudor Popescu.

C.T.P., jignit în direct

S-a împlinit dorința USR cerută în cursul zilei de ieri. „Sub conducerea lui Carmen Dan, sub conducerea lui Nicolae Moga, cel mult se vor găsi drept vinovați în tragedia de la Caracal niște „acari Păun”, în timp ce alte zeci sau poate sute de cazuri similare se vor produce în țară din cauza unor incompetenți din MAI”, spuneau ieri cei de la USR.

„Am ascultat discursul domnului Cristian Tudor Popescu. Mi se pare că e logica unui om nebun, altceva nu pot să spun. E vina PSD pentru orice se întâmplă în țara asta. Nu e normal așa ceva, să răspundem noi pentru un om care nu e sănătos la cap!”

Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui

MAI și Poliția, fără conducere, pentru prima oară în istoria recentă

Nicolae Moga a anunțat, marți, 30 iulie, în cadrul unei scurte declarații de presă, că a demisionat din funcția de Ministru de Interne. De asemenea, a mai precizat și că retragerea sa din această funcție trebuie văzută drept un nou început pentru minister. La momentul actual, Ministerul de Interne și Poliția Română sunt fără conducere, pentru prima oară în istoria recentă.

”În cele şase zile în care am condus Ministerul Afacerilor Interne am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oameni oneşti şi profesionişti din minister că vor reuşi să ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le mulţumesc pentru colaborare. Îi mulţumesc doamnei prim-ministru pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor”, a adăugat el.