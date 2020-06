Bucurie mare în showbiz! I-a arătat pentru prima oară fața copilașului

A trecut mai bine de un an de când nu am mai văzut-o pe blondină pe sticlă, dar, pentru liniștea fanilor, ea este în culmea fericirii. Are timp pentru a vedea fiecare pas făcut de micuțul ei și de a se bucură de fiecare surâs. Un an a împlinit și băiețelul ei, pe care l-a arătat lumii cu această ocazie.

Fosta asistentă TV a publicat pentru prima dată fotografii cu chipul copilașului ei

Înainte să nască, Flavia Mihășan anunța la Antena 1 că nu o să mai facă parte din echipa ”Neatza cu Răzvan și Dani”, fiind înlocuită, ulterior, de Ramona Olaru. Dansatoarea și-a dedicat timpul micuțului ei, Carol, iar de curând a început și un nou proiect: s-a apucat de vlog. Pe Youtube vorbește despre perioadele din viața ei, despre fiul său, momentul nașterii și cele din prezent. Clipul cu cele mai multe vizualizări este cel în care vorbește despre dificultățle întâmpinate în timpul sarcinii.

Acum, la mai bine de un an de când nu a mai fost văzută la Antena 1, în fiecare dimineață, alături de Dani Oțil și Răzvan Simion, Flavia are un rol și mai important decât cel de dansatoare, coregrafă ori parte a echipei ”Neatza”, acela de mamă. Flavia a cunoscut sentimentul de a fi părinte în urmă cu un an, când a devenit pentru prima oară mamă. Ea și iubitul ei, Marius Moldovan, sunt părinții unui băiețel vioi pe nume Carol.

Cu ocazia celor 12 luni de viață împlinite, cei doi părinți și-au sărbătorit prunctul într-un mod festiv, ținând cont și de normele impuse în această perioadă. Au organizat o petrecere acasă, la care au avut multe baloane albastre, au scris pe perete numele micuțului, au avut părjituri, dar și un tort cu multe etaje.

Flavia și Marius le-au arătat fanilor, pentru prima dată, și chipul băiatului lor. Extrem de emoționaț, părinții au transmis și un mesaj: „Ai împlinit un an, copilul nostru drag şi bun. Primul an în care m-am minunat de tine în fiecare moment, de zâmbetul tău atât de sincer, de gingăşia ta. ♥️♥️ Aş putea să scriu atât de multe, scriu şi şterg, pentru că nu găsesc cuvintele suficiente pentru a descrie cât de mult de iubesc. 🥰 La mulţi ani, copilul nostru!!🥳♥️🍼 Mami şi tati te iubesc enorm şi pentru totdeauna!”.