Bucurie mare în familia Borcea – Pelinel! Cum arată acum gemenele fostului șef de la Dinamo

În luna martie a acestui an, mare sărbătoare în sânul familiei Borcea-Pelinel, odată cu sărbătorirea gemenelor Indira Maria și Rania Maria. Momentul a fost anunțat și sărbătorit și pe rețelele de socializare de mama fetelor, fiind mândră de cele două fumoase fetițe.

Bucurie mare în familia Borcea – Pelinel

Se pare că le merge bine celor doi, postând pe rețelele de socializare imagini cu familia numeroasă pe care o au. Recent, în martie, familia a sărbătorit ziua de naștere a celor două gemene, două superbe fetițe, pe Indira Maria și Rania Maria. Valentina Pelinel a ținut să anunțe momentul fericit pe instagram printr-o poză în care apar fetițele și tăticul, Cristi Borcea, fericit nevoie mare, scriind „Mărțișoarele noastre împlinesc azi un anișor!”.

Cum arată acum gemenele fostului șef de la Dinamo

Valetina, ajunsă la 39 de ani, are o viață fericită alături de Cristi Borcea, cel puțin așa se vede din multele postări de pe rețelele de socializare, iar faptul că cele două minuni au împlinit un an de viață, este o dovadă în plus că este o femeie împlinită.

„Nu sunt doar împlinită, sunt fericită și mă simt, efectiv, binecuvântată cu aceste minuni din viață mea. Și până nu trăiești această experiență, nu ai cum să o evaluezi de la distanță. Da, copiii tuturor sunt minunați, dar până nu îi strângi în brațe pe ai tăi, nu le simți inimile bătând lângă a ta, nu le vezi nevoia de iubire și acceptare și dragostea necondiționată pe care ți-o returnează, nu poți înțelege și trăi cu adevărat sentimentul. Le doresc tuturor femeilor să se bucure de acest moment din viața lor, este unic și merită orice efort”, a declarat soția lui Cristi Borcea.

Valentina Pelinel a vorbit și de cea însemnat apariția celor trei copii care i-au schimbat complet viața, fiind dispusă să facă orice sacrificiu pentru ca familia sa să fie ufericită.