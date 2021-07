Bucureștenii, în pericol! Nicușor Dan a confirmat existența țânțarilor purtători ai virusului West Nile în Capitală. Autoritățile intervin cu tratamente puternice

Un nou pericol pândește bucureștenii, după problema gunoaielor și a șobolanilor. În urmă cu puțin timp, Nicușor Dan a confirmat prezența țânțarilor cu virusul West Nile în București, cu preponderență în anumite zone ale orașului. Pentru moment, nu s-au identificat persoane infectate, autoritățile solicitând firmelor de igienizare să intervină cu tratamente intensive împotriva insectelor periculoase.

Primăria Capitalei a transmis, în urmă cu câteva ore, un semnal de alarmă cu privire la prezența țânțarilor purtători ai virusului West Nile în oraș, confirmând, de asemenea, faptul că nicio persoană nu a fost afectată până acum.

Nicușor Dan a explicat în cadrul unei declarații de presă că acest țânțar există cu adevărat, informație confirmată atât de Institutul Cantacuzino, cât și de capcanele de țânțari puse de către primărie.

Potrivit ultimelor informații, cei mai mulți țânțari purtători ai acestui virus periculos au fost depistați în Parcul Cișmigiu, Eroilor și zona Crângași.

Au fost 2 constatări, una în zona Crângaşi, una la Eroilor. În fiecare din aceste zone am fost preponderent pe parcuri, de exemplu în Cişmigiu şi zonele adiacente. Asta a început deja de alaltaieri”, a transmis edilul.

“Tocmai pentru că au fost întârzieri, ritmul pentru tratament va fi mai mare. În anii trecuţi erau 7 tratamente pentru ţânţari, acum se vor face 14 şi acum suntem la al 5-lea. Atât Institutul Cantacuzino cât şi noi avem acele capcane pentru ţânţari care ne pot spune care sunt speciile care circulă în anumite zone ale Bucureştiului şi faţă de sesizările de la Institut privind zona Eroilor şi zona Crângaşi, am identificat acolo.

În cazuri grave, oamenii trebuie să știe că infectarea cu acest virus poate produce meningită, în anumite situații, fiind fatală. Persoanele care prezintă simptome precum stări febrile, durere de cap intensă, dureri musculare, vărsături sau erupţii cutanate sunt rugate să se prezinte la medic.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Nicușor Dan a dezbătut problema gunoiaelor din sectoare, dar în mod special problema groapei de gunoi, unde bucureștenii ar putea ducea gunoiul în mod legal. Primarul a explicat că urmează a se înființa o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru care toate sectoarele trebuie să-și dea acordul.

„E o împărţire de atribuţii în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor. Există atribuţia primarului de sector privind colectarea şi selectarea, există atribuţia primarului general în ceea ce priveşte tratarea şi depozitarea.

Am consumat foarte mult timp în discuţiile pentru a stabiliza problema în ceea ce mă priveşte, pe atribuţiile pe care eu le am. Am consumat foarte mult timp pentru a stabiliza problema gropii de gunoi la care Bucureştiul să ducă gunoaiele în mod legal.

După cum ştiţi, Consiliul General săptămâna trecută a votat hotărârea de Consiliu pentru înființarea acelei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în urma acestei hotări trebuie sectoarele municipiului Bucureşti să dea hotărârile lor şi după aceea să mergem la Judecătorie să înfiinţăm asociaţia, astfel încât fiecare dintre noi să putem accesa bani europeni. Astea sunt atribuţiile mele pe deşeuri”, a declarat Nicușor Dan.