Bucătarul care trăiește de 3 ani ca un hobbit. Cum a ajuns în această situație

Dacă sunteți cinefili, este imposibil să nu vă aduceți aminte de trilogiile lui Peter Jackson. Producțiile erau inspirate din romanele lui J.R.R. Tolkien. Trilogia „Lord of The Rings” a fost un adevărat succes la boxofice-ul mondial, iar Middle Earth a devenit un loc mirific. Se pare că și pentru un italian, Nicolas Gentile, a avut un asemenea impact. Italianul a creat de la zero o parte din lumea imaginată de Tolkien și Peter Jackson.

Nicolas Gentile a construit versiunea sa a Comitatului Shire din Lord of the Rings

Pentru majoritatea dintre noi, trilogia semnată de Peter Jackson a devenit mai mult decât un film. Fani, din toate colțurile lumii, au urmărit filmele cu sufletul la gură. Poveștile imaginate de J.R. R. Tolkien și transpuse pe marele ecran de regizorul din Noua Zeelandă au devenit și repere pentru cinematografia de după.

Așa se face că un italian de 37 de ani, Nicolas Gentile, a decis să aducă la viață măcar o parte din celebrul Comitat Shire. Comitatul era locul unde Bilbo, Frodo, Sam sau Gandalf trăiau în poveștile fantastice semnate de Tolkien. În urmă cu trei ani definitiva construcția acestui mirific spațiu și de-atunci trăiește ca un hobbit în viața reală de 3 ani.

Nicolas Gentile și-a construit versiunea Shire pe un teren din idilicul mediu rural din Bucchianico. Localitatea se află la o jumătate de oră de mers cu mașina de orașul Chieti din Abruzzo, Italia. A proiectat-o de la zero și a construit o mică colibă hobbit asemănătoare unei case din Comitatul scriitorului J.R.R. Tolkien.

Nicolas Gentile își documentează viața de hobbit în viața reală și de primar al Comitatului Shire pe Instagram. Aici italianul postează instantanee ale culturilor și ale casei sale. Mai arată, de asemenea, ce fac hobiții din viața reală în timpul perioadelor de nefuncționare.

„Am iubit întotdeauna literatura și filmele fantastice”

Într-un interviu acordat celor de la Insider, Nicolas Gentile a povestit de unde a plecat totul și de ce s-a apucat să construiască acest loc. Înainte de a deveni primar al Comitatului Shire, Nicolas Gentile lucra ca bucătar de patiserie în Abruzzo. Atunci și-a dat seama că dealuri din regiune, pădurile, râurile, și sate vechi seamănă foarte mult cu cele din Comitatul Shire. Singurul lucru care lipsea, spune italianul, erau casele de hobbit.

„Am iubit întotdeauna literatura și filmele fantastice, Temnițele și Dragonii și jocurile video. Dar la un moment dat din viața mea, am simțit că trăiesc aventurile altora și nu ale mele. Am decis că și eu îmi voi trăi viața ca un personaj din filmele și cărțile pe care le-am iubit atât de mult.”, le-a spus Nicolas Gentile celor de la Insider.

Așadar, în 2018, a cumpărat terenuri și a construit o casă de hobbit pentru familia sa. Nicolas a sculptat spațiu în mijlocul dealurilor și pădurilor. Nicolas Gentile a refuzat să dezvăluie cât a cheltuit pe teren. Italianul le-a spus celor de la Insider că l-a costat aproape toate economiile de-o viață.

Acum lucrează la extinderea zonei pentru a construi un sat hobbit de dimensiuni mari numit „județul Gentile”. Se așteaptă ca județul să găzduiască o casă subterană mare și patru case mai mici unde ar putea locui alte familii.

Nicolas Gentile intenționează să strângă 1,78 milioane de dolari

Gentile a adăugat că nu intenționează să facă din zonă un loc turistic. Își dorește, mai degrabă, o mică comunitate în care oamenii să locuiască. El intenționează să strângă 1,78 milioane de dolari pentru a construi aceste case prin crowdfunding.

„Acest proiect nu urmărește să obțină profit. Dacă aș fi vrut să mă îmbogățesc, aș fi investit în bitcoin! Tot ce vreau este să întâlnesc oameni ca mine. Oameni care au aceeași magie în ochi și o dragoste pentru lucrurile simple din viață. Oameni care se bucură de cină cu prietenii și o aventură în pădure din când în când „.

Cea mai importantă etapă pentru Nicolas Gentile, ca hobbit din viața reală, este călătoria pe care el și un grup de prieteni au făcut-o în august la Muntele Vezuviu din Napoli.

Echipajul a făcut călătoria, cu unii îmbrăcați ca Gimli, Legolas, Gandalf și Aragorn, pentru a realiza o replică a „Inelului unic” în craterul vulcanic al Muntelui Vezuviu, la fel cum a făcut Frodo în filme.

Nicolas Gentile a spus că i-a întâlnit pe cei opt bărbați printr-un concurs pe Instagram în care a cerut oamenilor să i se alăture în călătoria sa.

„Am mers aproape 180 de mile de munți și păduri, râuri și orașe antice și ne-am pierdut în munți. Am întâlnit și oameni fantastici care ne-au ajutat până am ajuns în Vezuviu, Muntele nostru Doom, unde am aruncat inelul.”, a mai spus Nicolas Gentile

„Desigur, nu avem o înălțime de 1,2 metri”, a adăugat Gentile, făcând aluzie la înălțimea hobbiților lui Tolkien. „Natura și inimile noastre sunt indisolubil legate de pământ și de bucuria de a trăi, relațiile umane, familia și prietenia.”, a mai spus italianul.