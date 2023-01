Brutărie de pe vremea lui Ceauşescu, transformată de nişte români în casa de locuit. Imagini superbe cu locuinţa, e cu adevărat specială

Foarte multe dintre proprietățile comunismului au ajuns pe mâinile unor români. Multe fabrici au ajuns astfel la fier vechi, în timp ce altor proprietăți li s-au schimbat total desinația. Astfel, o brutărie de pe vremea lui Ceauşescu a fost transformată de nişte români în casa de locuit. În galeria foto aveți imagini superbe cu locuinţa care este cu adevărat specială.

O familie de români cu doi copii, de curând întoarsă din Austria, au transformat o brutărie într-o frumoasă casă de locuit. Brutăria se afla într-o stare de avansată stare de degradare, însă cu ajutorul banilor a devenit o superbă locuință.

Vechiul cuptor al brutăriei nu a fost distrus, ba din contră, a fost integrat în sufrageria casei.

„Plecarea noastră din România a fost pe undeva în 2008. Am locuit în Spania timp de vreo 4 ani, apoi am mers în Italia. Ulterior am renunțat la Italia și ne-am mutat în Austria, unde am reușit chiar să ne cumpărăm o locuință.

În 2017 a venit primul copil, în 2019 al doilea copil și nu ne-am mai simțit ok, să zic așa. Financiar era bine, doar că ne trăgea țara înapoi”, a declarat Ionela Daniela Andrițoiu, proprietara imobilului.