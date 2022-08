Brigitte Pastramă, detalii incredibile despre ce făcea Amalia în timpul căsniciei ei cu Ilie Năstase. „Mergea cu noi în concedii, plângeam”

Brigitte Pastramă este o femeie puternică și asumată, care nu se ascunde după deget. Cine o place așa cum este îi admiră curajul de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Unsă cu toate alifiile, vedeta nu se sfiește să spună adevărul despre căsnicia cu Ilie Năstase și motivul real care a dus la separare. De ce nu a mai fost posibilă împăcarea?

În cadrul podcastului TACLALE, fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut dezvăluiri șocante. Celebra Brigitte Pastramă a rememorat episodul care a contribuit decisiv la separarea de marele tenismen. Vedeta face acum acuzații grave și dă din casă totul. Ce rol a avut Amalia Năstase în căsnicia sa cu afaceristul român. La asta nu te-ai fi așteptat!

Deși s-a vindecat de trădările fostului soț, Brigitte Pastramă suferă când își amintește de tot calvarul din trecut, mai ales când primise un diagnostic crunt și avea nevoie de susținerea lui Ilie Năstase. Potrivit spuselor ei, căsnicia ei a fost în trei, persoană terță fiind Amalia Năstase.

„În 2016 am fost diagnosticată cu trei tumori la sânul drept. A fost un șoc pentru mine. În România s-a spus că aș putea avea cancer. Am fost la Viena. Ilie n-a venit nicio clipă cu mine. Din păcate, căsnicia mea cu Ilie a avut foarte mult de suferit din cauza fostei lui soții. Am avut o căsnicie în trei. Nu mi-e frică să spun lucrul ăsta. Ea (n.r. – Amalia Năstase) m-a trimis undeva, la un centru, unde aveau niște aparate foarte primitive. Eu am silicoane și nu se vedea ce e în spatele silicoanelor. Și apoi (n.r. – Ilie și Amalia Năstase) au împânzit orașul că sunt o bolnavă închipuită, că vreau să-l țin pe Ilie prin niște boli false. Eu chiar aveam trei tumori care mergeau spre ganglion”, a mărturisit bruneta, potrivit Cancan.